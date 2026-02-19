Θεσσαλονίκη: Η Γεωργία Νταγάκη έρχεται με την παράσταση “Από την Κρήτη ως το Άπειρο” στο Μέγαρο Μουσικής

Η Γεωργία Νταγάκη, μία από τις πιο ξεχωριστές και ανήσυχες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, την παράσταση «Από την Κρήτη ως το Άπειρο», ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μουσικός, ερμηνεύτρια και δημιουργός με έντονη διεθνή δραστηριότητα, η Γεωργία Νταγάκη έχει ταυτιστεί όσο λίγοι καλλιτέχνες με την κρητική λύρα, όχι ως σύμβολο παράδοσης, αλλά ως ζωντανό, σύγχρονο όργανο που συνομιλεί με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, το rock, την pop, την techno και τις avant-garde επιρροές.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή χαρακτηρίζεται από συνεχή κίνηση και τόλμη. Από τις πρώτες της σπουδές στο πιάνο, το τραγούδι και τη θεωρία μουσικής, μέχρι τις σημαντικές συνεργασίες της με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και τη δυναμική της παρουσία στο εξωτερικό, η Γεωργία Νταγάκη διαμορφώνει έναν ήχο απολύτως προσωπικό και αναγνωρίσιμο.

Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της περιλαμβάνουν:

τη διεθνή κυκλοφορία προσωπικών δίσκων από τις γερμανικές εταιρείες, Network Merdien καθ Monopol Records.

τη συμμετοχή της στα World Music Charts της Ευρώπης, με το album «Φόβος / Phobie»

τις συνεργασίες και περιοδείες με καλλιτέχνες όπως ο Eric Burdon (The Animals), οι Violent Femmes και ο Goran Bregovic,

καθώς και την πρόσφατη επιτυχία του EP «Short Distance», όπου το κομμάτι «Matala» ξεπέρασε το 1.000.000 views σε TikTok και Instagram, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αλλά και σύγχρονη απήχηση του έργου της.

Η παράσταση «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» δεν αποτελεί μια αναδρομή με τη στενή έννοια. Είναι μια συμπυκνωμένη αφήγηση ταυτότητας, όπου τραγούδια από όλη τη δισκογραφία της, αγαπημένες συνθέσεις και επιλεγμένες διασκευές συνυπάρχουν οργανικά, με τη λύρα και τη φωνή της να λειτουργούν ως φορείς μνήμης, έντασης και συναισθηματικής αλήθειας.

Όπως η ίδια σημειώνει:

«Τραγουδώ και παίζω ό,τι με ανατριχιάζει. Αυτή η παράσταση είναι ο τρόπος μου να ενώσω όσα με καθόρισαν και όσα με κινούν σήμερα, χωρίς περιορισμούς.»

Σε μια περίοδο καλλιτεχνικής ωριμότητας και εσωτερικής καθαρότητας, η Γεωργία Νταγάκη ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής για να παρουσιάσει όχι απλώς ένα πρόγραμμα, αλλά μια ζωντανή εμπειρία, όπου η παράδοση συναντά το παρόν και ανοίγεται προς το μέλλον.

Συντελεστές επί σκηνής:

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ : κιθάρα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ : λαούτο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΤΑΡΑΣ : μπάσο

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΕΝΕΚΑΣ : πλήκτρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ : τύμπανα

EΚΛΕΚΤΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ Κ.

Φιλική συμμετοχή ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ «ΞΑΣΤΕΡΙΑ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ

Παρασκευή 27 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 9.30 μμ

Προπώληση: more.com