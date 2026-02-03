Θεσσαλονίκη: Έρχεται συναυλία – αφιέρωμα στον Ιταλό συνθέτη Ennio Morricone

Συναυλία- αφιέρωμα του Ιταλού συνθέτη και Μαέστρου Ennio Morricone θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στις 20.00 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Οι μελωδίες του Ennio Morricone σε ταινίες όπως «Σινεμά ο Παράδεισος», «Η Αποστολή», «Για μια χούφτα δολάρια», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», «Malena», «Κάποτε στη Δύση», «Sacco and Vanzetti», «Κάποτε στην Αμερική» και πολλών ακόμα, πρωταγωνιστούν στην συναυλία με την Γυναίκεια Ορχήστρα από την Ιταλία “LE MUSE”, με την μοναδική diva του Μοrricone, Susanna Rigacci που τον ακολούθησε στις συναυλίες του επί 20 χρόνια.

Ταυτόχρονα με την ερμηνεία των πιο γνωστών soundtracks στην ιστορία του κινηματογράφου, θα προβάλλονται εικόνες και στιγμιότυπα από τις ταινίες των Sergio Leone, Federico Fellini, Giuseppe Tornatore και Francis Ford Coppola, συνοδευόμενα από την σύντομη αφήγηση για τη ζωή και το έργο του Ennio Morricone, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

O Ιταλός συνθέτης και μαέστρος που μάγεψε με τη μουσική του το παγκόσμιο, κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε δύο Όscar, τρία βραβεία Grammy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, δύο βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου – Χρυσός Λέων και πολλά άλλα, και έχουν πουληθεί παγκοσμίως περισσότεροι από 70 εκατομμύρια δίσκοι του. Οι συνθέσεις του έχουν συναρπάσει ολόκληρες γενιές και καλύπτουν διάφορα μουσικά είδη, καθιστώντας τον πιο σημαντικό συνθέτη soundtrack όλων των εποχών.

Το συμφωνικό σύνολο Le Muse από την Ιταλία αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες μουσικούς οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από τη φημισμένη ορχήστρα “Rondo Veneziano“. Πέρα από την πλούσια εμπειρία τους σε όλες τις πτυχές της κλασικής μουσικής, διαθέτουν μια ιδιαίτερη αίσθηση στην ερμηνεία των συνθέσεων του Ennio Morricone, η μουσική του οποίου είναι ευρέως γνωστή για την ακρίβεια και την ευαισθησία της στην περιγραφή εικόνων.

Το παραπάνω αφιέρωμα πρωτοπαρουσιάσθηκε το 2016, μετά από την βράβευση του Ennio Morricone με το Oscar και έλαβε την Υψηλή Αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας γι’ αυτή την παράσταση ως το πιο αντιπροσωπευτικό αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη και έχει έως τώρα παρουσιαστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και σε Αμερική και Ασία ( Los Angeles, Bangkok, San Francisco, New Delhi, Rabat, Mumbai, Toronto και αλλού.)

Ιδιαίτερη θέση στην Ορχήστρα Le Muse έχει η εξαιρετική σοπράνο Daniela Placci, ενώ διευθύνεται από τον πιανίστα, ιδρυτή της ορχήστρας και μαέστρο Andrea Albertini.