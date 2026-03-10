MENOY

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα, παρουσία Μενδώνη, το Ηχογραφικό Κέντρο και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Μέγαρο Μουσικής

Εγκαινιάζεται σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 στις 20:00 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο Κτίριο Μ2, από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, το Ηχογραφικό Κέντρο και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό στρατηγικής σημασίας, που αναβαθμίζει τον χάρτη
της καλλιτεχνικής παραγωγής και δημιουργίας στην Ελλάδα, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μετά την τελετή των εγκαινίων θα ακολουθήσει ρεσιτάλ τραγουδιού με τον διεθνώς καταξιωμένο βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά και τη διακεκριμένη πιανίστα Σοφία Ταμβακοπούλου. Αποτελεί την πρώτη επίσημη εκδήλωση που θα ηχογραφηθεί στις νέες εγκαταστάσεις — σηματοδοτώντας συμβολικά την έναρξη της λειτουργίας τους.

Η κάλυψη της εκδήλωσης θα συμβάλει στην ανάδειξη ενός σημαντικού έργου, που ενισχύει τον πολιτισμό, την καινοτομία και τη διεθνή εικόνα της Θεσσαλονίκης.

