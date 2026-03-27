Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν σήμερα οι εκδηλώσεις για τη “Λατρευτική Εβδομάδα” – Αναλυτικά το πρόγραμμα
Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Πάσχα μέσα από τη λατρεία, τη μουσική και την παράδοση με τις εκδηλώσεις της «Λατρευτικής Εβδομάδας» να ξεκινούν σήμερα.
«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προσκαλεί το κοινό σε ένα οδοιπορικό κατάνυξης και τέχνης», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Η είσοδος για τις εκδηλώσεις στη Ροτόντα γίνονται αποκλειστικά με δελτία εισόδου. Για την εκδήλωση στη Ροτόντα στις 28-3-2026 η είσοδος στο χώρο θα γίνεται με δελτία εισόδου που θα διανέμονται την ημέρα της εκδήλωσης ( μια ώρα πιο πριν) έξω από τον χώρο της Ροτόντα.
Για την εκδήλωση στη Ροτόντα στη 01-4-2026 θα διανεμηθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 10.00-12.00 από το Κέντρο Μουσικής ( Κουντουριώτη 17- έναντι Ερυθρού Σταυρού), στην αίθουσα εκδηλώσεων ισογείου.
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων (27 Μαρτίου – 4 Απριλίου):
- Παρασκευή 27 Μαρτίου (19:00, Ι.Ν. Αγίου Θεράποντος): Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου. Συμμετέχουν ο Χορός Ψαλτών του Ναού, το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Ευ Νεάνιδες» και φοιτητές/τριες του ΠΑΜΑΚ.
- Σάββατο 28 Μαρτίου (20:00, Ροτόντα): Μουσική πανδαισία με το Jovenata Ensemble στο έργο “Agnus Dei” (έργα Bach, Haydn, κ.ά.) υπό τη διεύθυνση του Θ. Παπαδημητρίου. Θα ακολουθήσει το ορατόριο «Σταύρωση» της Λίνας Τόνια.
- Κυριακή 29 Μαρτίου (19:00, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου): Κατανυκτικός Εσπερινός Ε΄ Κυριακής των Νηστειών με τη συμμετοχή των ιστορικών σωματείων ιεροψαλτών «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» και «Ρωμανός ο Βατοπαιδινός».
- Δευτέρα 30 Μαρτίου (20:00, Ι.Κ.Ν. Της του Θεού Σοφίας): Συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του Χρυσόστομου Σταμούλη με τίτλο «Σαν ίσκιος, σαν δικός Του ίσκιος, η Μητέρα». Συμμετέχουν οι Α. Καρακότας, Δ. Αντωνακούδη, Β. Βαρβαρέσος και η ηθοποιός Έφη Σταμούλη.
- Τρίτη 31 Μαρτίου (19:00, Ι.Ν. Παναγίας Αχειροποιήτου): Ακολουθία Παννυχίδος (βυζαντινό κοσμικό τυπικό) με τους Χορούς «Άγιος Ιωσήφ ο Στουδίτης» και τον Χορό Κληρικών της Ι.Μ.Θ.
- Τετάρτη 1 Απριλίου (20:00, Ροτόντα): Η διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου παρουσιάζει τη συναυλία «Μήτηρ Φωτός», αφιερωμένη στην Παναγία.
- Πέμπτη 2 Απριλίου (20:00, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου): «Η Γιορτή του Πένθους» με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων και τον Βυζαντινό Χορό «Ηδύμελον».
- Παρασκευή 3 Απριλίου:
- 12:30 (Καπάνι): «Νηστίσιμες Γεύσεις» από τους Chef Ambassadors του Δήμου.
- 18:00 (Ι.Ν. Παναγίας Δεξιάς): Εκδήλωση στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Ανθίμου.
- 19:00 (Ι.Ν. Αγίου Μηνά ): Μουσικά οδοιπορικά Πάθους (“Tenebrae”,).
- 20:00 (Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων): Μουσικό οδοιπορικό«Από το Όριο στο Έλεος»
- Σάββατο 4 Απριλίου (20:30, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.): Μεγάλη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν το έργο «Για τη Μαρία» του Φ. Πάτρα και η «Μεγάλη Λειτουργία» του Mozart.