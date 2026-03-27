Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν σήμερα οι εκδηλώσεις για τη “Λατρευτική Εβδομάδα” – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Πάσχα μέσα από τη λατρεία, τη μουσική και την παράδοση με τις εκδηλώσεις της «Λατρευτικής Εβδομάδας» να ξεκινούν σήμερα.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προσκαλεί το κοινό σε ένα οδοιπορικό κατάνυξης και τέχνης», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η είσοδος για τις εκδηλώσεις στη Ροτόντα γίνονται αποκλειστικά με δελτία εισόδου. Για την εκδήλωση στη Ροτόντα στις 28-3-2026 η είσοδος στο χώρο θα γίνεται με δελτία εισόδου που θα διανέμονται την ημέρα της εκδήλωσης ( μια ώρα πιο πριν) έξω από τον χώρο της Ροτόντα.

Για την εκδήλωση στη Ροτόντα στη 01-4-2026 θα διανεμηθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 10.00-12.00 από το Κέντρο Μουσικής ( Κουντουριώτη 17- έναντι Ερυθρού Σταυρού), στην αίθουσα εκδηλώσεων ισογείου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων (27 Μαρτίου – 4 Απριλίου):