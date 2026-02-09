Τελλόγλειο: Παρατείνεται η έκθεση “Τέχνη – Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε”

Η μεγάλη επισκεψιμότητα της έκθεσης «Τέχνη-Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε» οδηγεί το Τελλόγλειο σε παράταση της λειτουργία της μέχρι και τις 5 Ιουλίου 2026.

Η έκθεση –εγκαινιάστηκε στις 3/10– με τίτλο «Τέχνη-Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε» πραγματοποιείται με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΑΠΘ και τα 25 χρόνια του Τελλογλείου και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Το Τελλόγλειο συνδιοργανώνει την έκθεση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τα 60ά Δημήτρια και την Κεντρική Βιβλιοθήκη / Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ.

Η έκθεση εντάχθηκε στα επετειακά 60ά Δημήτρια -με αυτήν ξεκίνησαν οι εικαστικές εκδηλώσεις- και αποτελεί ένα βλέμμα προς το πρόσφατο παρελθόν της Θεσσαλονίκης με κύριο άξονα δύο εικαστικές συλλογές που διαμορφώνουν στο παρόν έναν πυρήνα πολιτισμού στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης και συνολικά ξεπερνούν τα 600 έργα και τεκμήρια από περισσότερους από 200 δημιουργούς.

Την γενική ευθύνη της έκθεσης έχει η Ομοτ. Καθηγήτρια ΑΠΘ και Γενική Διευθύντρια του Τελλογλείου Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, ενώ την συνεπιμέλεια έχουν οι Μιγκέλ Φ. Μπελμόντε και Ανναρέτα Τουλουμτζίδου με την υποστήριξη των επιμελητών Ραφαέλας Νίκα και του Νίκου Βιάνα.

Υπενθυμίζεται πως παράλληλα με την εν λόγω διοργάνωση το Τελλόγλειο παρέτεινε και τη λειτουργία της συνδεδεμένης έκθεσης «Οι αρχαιότητες του Ντίνου» με 34 φωτογραφίες του Άρι Γεωργίου μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου.

Σε όλη την διάρκεια της έκθεσης «Τέχνη – Διαγώνιος, το μουσείο που δεν έγινε» ήδη πραγματοποιήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις, ημερίδες, δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και ειδικές ξεναγήσεις. Επίσης το επόμενο διάστημα παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν, ενώ θα ακολουθήσει η διοργάνωση μια τριπλής έκθεσης που θα συνδέεται θεματικά με την τρέχουσα, για την οποία θα γίνει ξεχωριστή ενημέρωση.

• Εισιτήριο: 8 ευρώ (ολόκληρο), 4 ευρώ (μειωμένο για παιδιά 6-17 ετών)

• Στις οργανωμένες ξεναγήσεις δεν ισχύει η πλήρης ατέλεια (εξαιρούνται δημοσιογράφοι, ΑΜΕΑ και παιδιά κάτω των 6 ετών)