Συνεχίζεται και σήμερα το Φεστιβάλ Love Unbound: Five Films for Freedom 2026 στη Θεσσαλονίκη, πιο δυναμικό από ποτέ, στο Beetroot House. Μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του πολιτισμού, το φεστιβάλ εξερευνά ζητήματα έμφυλης ισότητας και τις ποικίλες εμπειρίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ανοίγοντας έναν χώρο διαλόγου, ορατότητας και κατανόησης.

Το Love Unbound: Five Films For Freedom Festival υλοποιείται από την Parenthesis και το British Council, σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το Beetroot House, και το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στον πυρήνα του φετινού προγράμματος βρίσκονται τα Five Films for Freedom 2026, το παγκόσμιο πρόγραμμα μικρού μήκους ταινιών του British Council, που παρουσιάζει LGBTQΙΑ+ ταινίες από όλο τον κόσμο, σε συνεπιμέλεια με το BFI Flare – London LGBTQIA+ Film Festival. Επίσημοι προσκεκλημένοι του φεστιβάλ είναι οι Michael Blyth (he/him), Υπεύθυνος του Προγράμματος Five Films for Freedom 2026 , το Ecem Dalgakıranlar (they/them), Athens Museum of Queer Arts (AMOQA) and Refocus Media Labs και το Constantinos Maragos, Board Member (μέλος Δ.Σ) του Thessaloniki Pride.

Τα «Five Films For Freedom» για φέτος είναι:

I Hate Helen, Σκηνοθεσία Katie Lambert (UK): Η Priya μισεί την Helen. Την μισεί στην καντίνα. Την μισεί στο μάθημα. Ειδικά την μισεί στην κολύμβηση. Κυρίως, η Priya μισεί τον τρόπο που την κάνει να νιώθει η Helen. Μια ταινία μικρού μήκους για το κύμα ομοφυλοφιλικής επιθυμίας που νιώθουν μερικά κορίτσια στο σχολείο και για το πώς να αφήνεις αυτά τα συναισθήματα να σε κατακλύζουν.

Rag Dolls, Σκηνοθεσία Amy Adler (USA/Mexico): Το παντρεμένο ζευγάρι η Rosalinda (γεννημένη με δισχιδή ράχη) και Diana (η οποία έχει εγκεφαλική παράλυση) ζει στην Πουέμπλα του Μεξικού, όπου η αναπηρία τέμνεται με τις διακρίσεις και τη φτώχεια. Εγκαταλελειμμένες από την οικογένεια, ξεχασμένες από τα κυβερνητικά συστήματα υποστήριξης και αντιμετωπίζοντας

επίμονη ομοφοβία, οι γυναίκες έχουν χτίσει μια ζωή επικεντρωμένη στην αμοιβαία φροντίδα και προστασία.

Room 206, Σκηνοθεσία Laurie Bisceglia (France): Μετά από χειρουργική επέμβαση επιβεβαίωσης φύλου, ο Clair δεν ενδιαφέρεται πλέον για το τι σκέφτεται ο κόσμος. Η επαναδιεκδίκηση του σώματός του γίνεται για πρώτη φορά στη ζωή του ένα μονοπάτι προς την αυτοαναγνώριση. Το ντοκιμαντέρ τον συνοδεύει όχι μόνο στη σωματική του μετάβαση, αλλά και σε μια πορεία συναισθηματικής αναγέννησης και ενός νέου ξεκινήματος.

Sweat (Mô Hôi), Σκηνοθεσία Edward Nguyen (Vietnam): Την παραμονή της αναχώρησής του από την αγροτική περιοχή του Βιετνάμ, ο εργάτης γης Χουνγκ ετοιμάζεται να περάσει παράνομα τα σύνορα αναζητώντας καταφύγιο στο εξωτερικό. Καθορισμένη από τη ρουτίνα και τη σκληρή εργασία, η τελευταία του μέρα μαζί με τον Χοάνγκ, έναν συνάδελφο εργάτη, αναδιαμορφώνει την κατανόησή του για την επιθυμία, την οικειότητα και την ίδια του την ταυτότητα.

Theo, Σκηνοθεσία Monica Palazzo & Jo Galvv (Brazil): Βραζιλία, 1986. Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο επτάχρονος Theo αντιμετωπίζει τη σχολική ζωή του, αμφισβητώντας παράλληλα τις αυστηρές προσδοκίες γύρω από το φύλο. Ανάμεσα στη σιωπή και την αντίσταση, αρχίζει να επινοεί τον δικό του τρόπο ύπαρξης.

Παράλληλα με τις προβολές των Five Films For Freedom, θα προβάλλεται και η ταινία «You Can Call Me Lou» της Ελληνίδας σκηνοθέτιδας Ζέτας Γκόκα, μια προσωπική και μεταμορφωτική ιστορία της Louise, μιας πρώην χορεύτριας που έκανε τη μετάβασή της τη δεκαετία του 1980, και αφηγείται το ταξίδι της προς την αυτοέκφραση και την ταυτότητα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα προβληθούν τρεις ελληνικές ταινίες που δημιουργήθηκαν από φοιτητές της Σχολής: «Άπαρατάτεμε» της Μένης Τσιλιανίδου, “Lοve you more than a peanut butter” της Αριάδνης Αγγελικής Τρυφονίτου Λίτου, και το “Enduro” του Δήμου Δημήτριου Γκάνα.

Εργαστήρια – Συζητήσεις – Δικτύωση

Παράλληλα, το πρόγραμμα του Love Unbound Festival περιλαμβάνει μια σειρά συζητήσεων, εργαστηρίων, δραστηριοτήτων δικτύωσης και την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «1000 όνειρα. Για τους πρόσφυγες από τους πρόσφυγες. Ιστορίες από την εμπειρία LGBTQI+ προσφύγων», που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ και του προγράμματος Youth Connect του British Council, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο για άτομα ηλικίας 18–35 ετών, με στόχο τη συζήτηση για την αξία της έμφυλης ισότητας στην ηγεσία και τον αναμφισβήτητο αντίκτυπό της στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων που σχετίζονται με το φύλο στον χώρο εργασίας. Για εγγραφή, χρησιμοποιήστε τη φόρμα εδώ.

Επιπλέον, θα φιλοξενηθεί το εργαστήριο Deep Listening – μια μεταμορφωτική, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση που ενισχύει τη βαθύτερη ανθρώπινη σύνδεση και κατανόηση, ιδιαίτερα ανάμεσα σε διαφορετικές εμπειρίες και φωνές. Για εγγραφή, χρησιμοποιήστε τη φόρμα εδώ.

Η προσκεκλημένη μας, Ecem Dalgakıranlar, θα διοργανώσει επίσης το εργαστήριο Glitch the Screen: DIY Queer Filmmaking, για queer δημιουργούς που θέλουν να φτιάξουν ταινίες χρησιμοποιώντας απλό, προσβάσιμο εξοπλισμό — ακόμη και μόνο ένα smartphone — αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα μετράει περισσότερο από τα ακριβά μέσα ή την τεχνική εμπειρία. Για εγγραφή σε αυτό το εργαστήριο, χρησιμοποιήστε τη φόρμα εδώ.

Αναλυτικό πρόγραμμα Φεστιβάλ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026

13:00 – 14:30: Εργαστήριο 1 – Deep Listening

15:00 – 16:30: Εργαστήριο 2 – Glitch the Screen: DIY Queer Filmmaking

17:00-17:45: Παρουσίαση έκθεσης και fireside chat για τον ρόλο της φωτογραφίας στην προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

17:45-19:00: Προβολή ελληνικών φοιτητικών ταινιών

19:00 – 21:00: Προβολήταινιών Five Films for Freedom (on a loop)

Μετάτις 22.00: Love Unbound Closing Party with Jiles (Street Outdoors) στο Ypsilon

Και τις δύο ημέρες η έκθεση φωτογραφίας «1000 όνειρα. Για τους πρόσφυγες από τους πρόσφυγες. Ιστορίες από την εμπειρία LGBTQI+ προσφύγων», θα είναι ανοιχτή στο κοινό στο basement. Η έκθεση παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Είσοδος ελεύθερη.

