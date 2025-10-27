Λένα Παπαληγούρα: Με την παράσταση “Prima Facie” νιώθω ότι δικαιώνω τον πατέρα μου

Η Λένα Παπαληγούρα με αφορμή τον επιτυχημένο θεατρικό μονόλογο «Prima Facie» αναφέρθηκε στον κοινωνικό αντίκτυπο του έργου, καθώς έγινε η αφορμή για να αλλάξει η νομοθεσία γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση στην Αγγλία.

Μιλώντας στον Flash 99.4 και στην εκπομπή «Ραδιοφωνική Φιλο…Σοφία» με τη Σοφία Αποστολίδου, η Λένα Παπαληγούρα είπε για την καθοριστική επίδραση της παράστασης «Prima Facie» στο ποινικό δίκαιο της Βρετανίας για τη σεξουαλική κακοποίηση.

«Όταν παίχτηκε στην Αγγλία, το παρακολούθησαν δικαστικοί και πρότειναν να αλλάξει ένας νόμος και πράγματι άλλαξε. Η επίδραση της τέχνης δεν είναι μόνο θεωρητική. Είναι κάτι πολύ πρακτικό», είπε αρχικά η γνωστή πρωταγωνίστρια.

Στη συνέχεια, η Λένα Παπαληγούρα αναφέρθηκε στον πρώτο νόμο για τα θύματα βίας, που είναι γνωστός ως «νόμος Παπαληγούρα» τον οποίο είχε εισηγηθεί ο πατέρας της, Αναστάσης Παπαληγούρας, όταν διατελούσε Υπουργός Δικαιοσύνης το 2006.

«Ήταν ο πρώτος που το 2006 έφερε στη Βουλή νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση. Είναι ο νόμος Παπαληγούρα. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Αισθάνομαι ότι με αυτή την παράσταση τον δικαιώνω, γιατί μιλάω από άλλη σκοπιά για το ίδιο θέμα. Είναι συγκλονιστικά αργά ότι ο πρώτος νόμος για την ενδοοικογενειακή βία έγινε το 2006», είπε.

Όσον αναφορά το ζήτημα της πατριαρχίας, η Λένα Παπαληγούρα είναι ξεκάθαρη. «Είμαστε τόσο μέσα σε αυτό το σύστημα που η καθημερινότητά μας είναι η πατριαρχία. Θεωρείται κανονικό. Παρόλο που λέμε πως το έχουμε ξεπεράσει, οι γυναίκες συνεχίζουμε να δεχόμαστε κριτική για όλα. Καλούμαστε να είμαστε πολυεργαλεία, να υπηρετούμε πολλαπλούς ρόλους. Ας ελπίσουμε ότι στις επόμενες γενιές θα είναι καλύτερα τα πράγματα», εξήγησε.