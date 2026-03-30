Λατρευτική Εβδομάδα: Συναυλία στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας σήμερα από τα χορωδιακά σχήματα “Φωνές”

Τα χορωδιακά σχήματα ΦΩΝΕΣ του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης συμμετέχουν με συναυλία στη διοργάνωση Λατρευτική Εβδομάδα, του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τραγούδια από τον ελληνικό έντεχνο κύκλο τραγουδιών που αναφέρονται στη Μάνα – Παναγία οδεύοντας στο Πάθος.

Η συναυλία θα δοθεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 20:00 με είσοδο ελεύθερη.

Με τον τίτλο Σαν ίσκιος, σαν δικός Του ίσκιος η Μητέρα, στίχο από το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη Στο δρόμο του  θανάτου, θα αποδοθούν ο Επιτάφιος των Γιάννη Ρίτσου και Μίκη Θεοδωράκη, τραγούδια κορυφαίων συνθετών και ποιητών καθώς και στίχοι από τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής, που αναφέρονται στην Παναγία. Το μουσικό μέρος επενδύεται με κείμενα και ποιήματα των Τάσου Λειβαδίτη, Ιωάννη Πολέμη, Κώστα Βάρναλη, Νίκου Γκάτσου, Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, Ζωής Καρέλλη, Οδυσσέα Ελύτη, Νίκου Καζαντζάκη, T.S. Elliot, Ηλία Λάγιου, Λάμπρου Πορφύρα, Ανδρέα Μαρτζώκη, Ρωμανού του Μελωδού.

Η συναυλία αφιερώνεται στη μνήμη του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, δημιουργού των χορωδιακών σχημάτων «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Θεσσαλονίκης» και της ιστορικής τριακονταπενταετούς συνέχισής τους ως ΦΩΝΕΣ του Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας  της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης.

Τραγουδούν:

Μεικτή και Παιδική Χορωδία ΦΩΝΕΣ

Σολίστ: Ανδρέας Καρακότας

Δήμητρα Αντωνακούδη

Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Σπυρίδης.

Πιάνο: Βασίλης Βαρβαρέσος

Φλάουτο: Στέλλα Αβραμίδου

Βιολοντσέλο: Μυρτώ Ταλακούδη

Διαβάζει η ηθοποιός  Έφη Σταμούλη.

Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Δημηνάκης.

Διδασκαλία και διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας: Ιωσηφίνα Κατωφλίδου

Διδασκαλία Μεικτής Χορωδίας: Κωνσταντίνος Δημηνάκης, Δέσποινα Κολτσίδα

Ιδέα – παραγωγή: Πολιτιστικό Σωματείο ΦΩΝΕΣ

Επικοινωνία: Χρήστος Δόκαλης

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 λεπτά πριν

Σοκ στο Ηράκλειο: 67χρονος γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του με σχοινί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 18 ώρες πριν

Αυτός ο διακόπτης μπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Ρωσία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Τα τρία ζώδια που ευνοεί η τύχη αυτή την εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Λάρισα: Άνδρας καυγάδισε και απείλησε με οπλισμένο ψαροντούφεκο οδηγό λεωφορείου