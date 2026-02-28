MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“ΚΑΠΗ και… Ψύχραιμοι” από τη θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης προσκαλούν το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο γέλιο, ζωντάνια και δημιουργικότητα.

Η Θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την απολαυστική κωμωδία της Μαρίας Κίτρα, «ΚΑΠΗ ΚΑΙ … ΨΥΧΡΑΙΜΟΙ». Η παράσταση θα ανέβει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Μέσα από αυτήν την εξαιρετική προσπάθεια, τα μέλη των ΚΑΠΗ αποδεικνύουν έμπρακτα πως η τέχνη και η δημιουργική έκφραση δεν έχουν ηλικία. Τη σκηνοθετική καθοδήγηση της ομάδας έχει αναλάβει ο Γιώργος Κιουρτσίδης, ενώ την ατμόσφαιρα του έργου συμπληρώνουν τα σκηνικά και τα κοστούμια της Άννας Μαρίας Αγγελίδου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες από ΥΠΕΞ: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ Ιράν και παλαιστινιακά εδάφη

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Δανάη Παππά: “Με πήραν τηλέφωνο να με ρωτήσουν πόσος καιρός μου μένει ακόμα – Με την υγεία μου δεν θα παίζετε”

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ιράκ: Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε προετοιμασία για έναν πιθανό παρατεταμένο πόλεμο ανάμεσα σε Ιράν – ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τα βήματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τον αιφνίδιο θάνατο της συναδέλφου του: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 32 λεπτά πριν

“ΚΑΠΗ και… Ψύχραιμοι” από τη θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης