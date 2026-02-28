“ΚΑΠΗ και… Ψύχραιμοι” από τη θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης προσκαλούν το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο γέλιο, ζωντάνια και δημιουργικότητα.

Η Θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την απολαυστική κωμωδία της Μαρίας Κίτρα, «ΚΑΠΗ ΚΑΙ … ΨΥΧΡΑΙΜΟΙ». Η παράσταση θα ανέβει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Μέσα από αυτήν την εξαιρετική προσπάθεια, τα μέλη των ΚΑΠΗ αποδεικνύουν έμπρακτα πως η τέχνη και η δημιουργική έκφραση δεν έχουν ηλικία. Τη σκηνοθετική καθοδήγηση της ομάδας έχει αναλάβει ο Γιώργος Κιουρτσίδης, ενώ την ατμόσφαιρα του έργου συμπληρώνουν τα σκηνικά και τα κοστούμια της Άννας Μαρίας Αγγελίδου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.