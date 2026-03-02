Καισαριανή: “Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με σιγουριά ότι στη φωτογραφία είναι ο Βασίλης Παπαδήμας” δηλώνει ο ανιψιός του

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω με σιγουριά ότι στη φωτογραφία είναι ο Βασίλης Ν. Παπαδήμας» απαντά στo protothema.gr o ανιψιός του Διονύσης Καραβίας, στην πρώτη δημόσια δήλωσή του σχετικά με την ταυτότητα του ψηλού άνδρα με το λευκό πουκάμισο στη φωτογραφία – ντοκουμέντο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά πριν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων από τους Γερμανούς, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Ο Διονύσης Καραβίας, γιος της αδελφής του Βασίλη Παπαδήμα, Ελένης, και συνεχιστής του έργου του εκδότη Δημήτρη Παπαδήμα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την ταυτότητα του ανθρώπου στην συγκεκριμένη φωτογραφία, όπως υποστήριξε ο εκδότης Βασίλης Χατζηϊακώβου.

Συμπληρώνει δε πως την άποψή του αυτή «συμμερίζονται και τα υπόλοιπα μέλη του στενού οικογενειακού κύκλου του Βασίλη, τα ανίψια τους και ξαδέλφια του Γεωργία Μουτσοπούλου-Παπαδήμα, Νίκολας Α. Παπαδήμας και Μάΐκλ ή Βασίλης Α. Παπαδήμας» καθώς «δεν είναι ο μοναδικός εν ζωή συγγενής».