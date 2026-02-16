Η παράσταση “Ιβάν εναντίον Ιβάν” έρχεται για τρεις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη

Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν στην Αθήνα, η σατυρική, νεανική και αιχμηρή κωμωδία Ιβάν εναντίον Ιβάν παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, για μόνο τρεις παραστάσεις, στις 12, 13 και 14 Μαρτίου, στο Θέατρο Αθήναιον.

Με συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, η παράσταση καθιερώθηκε ως μία από τις κωμωδίες της χρονιάς, αποσπώντας ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς.

Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς και ο Ιβάν Νικίφοροβιτς είναι αριστοκράτες, γείτονες και στενοί φίλοι. Όταν όμως τσακώνονται για έναν απολύτως ασήμαντο λόγο – μια γουρούνα και έναν «χήνο» – ξεσπά ένας καβγάς που παρασύρει ολόκληρη την κοινωνία της πόλης τους.

Με αφετηρία τη Ρωσία του 19ου αιώνα και σαφή αναφορά στη σημερινή Ελλάδα, τρεις ηθοποιοί κινούνται ανάμεσα στη σάτιρα του Γκόγκολ και τη λογική ενός σύγχρονου τηλεοπτικού πάνελ, σχολιάζοντας με χιούμορ και οξύτητα τη σύγχρονη μανία της σύγκρουσης, την κουλτούρα της ακύρωσης και τον δημόσιο κανιβαλισμό που κυριαρχεί στα media.

Μια παράσταση που, μέσα από την κωμωδία, φωτίζει τη διαστρέβλωση του περί δικαίου αισθήματος και την κρίση των κοινωνικών αξιών, αποδεικνύοντας πόσο επίκαιρος παραμένει ο Γκόγκολ στο «εδώ και τώρα».

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο – Δραματουργία: Σωτήρης Ρουμελιώτης, Γιάννης Αποσκίτης

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Σκηνογραφία – Κοστούμια: Ευαγγελία Κιρκινέ

Μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Βίντεο: Πέτρος Καλφαμανώλης

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Γιάννης Αποσκίτης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν:

Μπάμπης Αλεφάντης, Λάμπρος Γραμματικός, Άγγελος–Προκόπιος Νεράντζης

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ (ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 35) Τηλ: 2310 832060

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ: 8.00 ΜΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 & ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ: 9.00 ΜΜ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: MORE.COM