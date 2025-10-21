Η παράσταση “Ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη” με τον Γιάννη Ζουγανέλη σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η ideoArt παρουσιάζει μια μοναδική παράσταση που φέρνει τον Αριστοφάνη στο σήμερα, με οδηγό την τόλμη, το χιούμορ και την αστείρευτη φαντασία. Ο θίασος καλλιτεχνών με αναπηρίες ΕΝΣΩΜΑΤΙ και ερμηνεύτρια Αναστασία Βαλαβανίδη, παρέα επί σκηνής με τον μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Βλαχοπούλου, υφαίνουν μια τολμηρή θεατρική εμπειρία όπου η τέχνη γίνεται γέφυρα συμπερίληψης και χαράς.

Η σκηνή μετατρέπεται σε τόπο ελευθερίας: ρεαλισμός και φαντασία, γέλιο και συγκίνηση, σάτιρα και ποίηση. Γιατί, όπως θα έλεγε κι ο «παππούς Αριστοφάνης», «αν δεν μπορούμε να γελάσουμε όλοι μαζί, τότε δεν έχουμε καταλάβει τίποτα»!

Η παράσταση πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, 8:00 μ.μ., με την υποστήριξη σημαντικών φορέων και χορηγών.

Ένα κάλεσμα προς όλους

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια βραδιά όπου το γέλιο συναντά την ποίηση, όπου η τρέλα του Αριστοφάνη γίνεται αφορμή για να θυμηθούμε πως ο κόσμος είναι πιο φωτεινός όταν τον μοιραζόμαστε!

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μαρία Βλαχοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αννέτα Κορτσαρίδου

Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης

Ενορχηστρώσεις: Χρήστος Βερνάρδος, Χρήστος Μπούσιος

Σκηνικά: Γιώργος Βλαχόπουλος

Κοστούμια: Μιλένα Γιαννακίδου

Φωτισμοί: Σωτήρης Δόβας, Φώτης Καψάλας

Χορογραφίες: Danis Λαδόπουλος

Επί σκηνής

Γιάννης Ζουγανέλης

Θίασος ΕΝΣΩΜΑΤΙ

• Γεώργιος Αρζουμανίδης

• Νίκη Γουριώτη

• Κώστας Ζήκος

• Φωτεινή Κασσανδρινού

• Βασιλική Κίτσιου

• Μελπομένη Κορτσαρίδου

• Ιωάννης Κοχίλας

• Δημήτρης Μήτκας

• Δημήτρης Μπάμπας

• Μαρία Νάτσιου

• Αντώνης Παπαδόπουλος

• Αθανάσιος Παρασχάκης

• Δέσποινα Τοπουζόγλου

• Χριστίνα Τσιολάκη

Ο θίασος της παράστασης αποτελείται από άτομα από τα Κέντρα ΚΕΑ (Κέντρο Ειδικής Αγωγής) και ΕΨΥΚΑ (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών)

Αναστασία Βαλαβανίδη

Παιδική Χορωδία ΔΩΚ | Διεύθυνση: IreneKrajczyk

• Γιώργος Αμινί

• Λύδια Αμινί

• Γιάννης Βλαχοπούλος

• Κωνσταντίνα Βλάχου

• Πέτρος Βογιατζόγλου

• Σεραφεία Ευγενικάκη

• Μιχαήλ Άγγελος Καλής

• Νίκος Κρέτσιος

• Ιωάννα Μοναστηρίδου

• Ελισάβετ Παπαδοπούλου

• Φώτης Πετκούσης

• Καλλιρρόη Πεξαρά

• Στελλίνα Φύρμπα

Ορχήστρα Καθηγητών ΔΩΚ | Μαέστρος: Χρήστος Μπούσιος

• Πιάνο-Μπαγλαμαδάκι: Χρήστος Μπούσιος

• Ακορντεόν: Μαρία Βλαχοπούλου

• Ακουστική κιθάρα: Χρήστος Βερνάρδος

• Κλασική κιθάρα: Δέσποινα Αρβανιτίδου

• Φλάουτο: Αγγελική Βράνη

• Τρομπέτα: Λεωνίδας Βλάχος

• Μπάσο-Τούμπα: Νίκος Χρυσούλης

• Μπουζούκι: Στέφανος Σιούτας

• Ποντιακή λύρα: Παναγιώτης Κογκαλίδης

• Κρουστά: Σταύρος Ρέντης

All Dance School | Χορογράφος: Elena Borisova

• Ηλιάνα Νταβαρέλα

• Αμέλια Λίλα

• Κατερίνα Σιμιχανίδου

• Ευαγγελία Τακίρη

Υποστηρικτές

Δήμος Θεσσαλονίκης | Οικονομική υποστήριξη & Αιγίδα

Δήμος Καλαμαριάς | Οικονομική υποστήριξη &Αιγίδα

Ίδρυμα Παπαγεωργίου | Μέγας δωρητής

ZourosGroup | Αργυρός Χορηγός

ΕΛΠΕΝ | Χάλκινος Χορηγός

MIMER Hellas | Χορηγός

MANDRINO Hotel | Χορηγός

ΕΡΤ3 | Μέγας χορηγός επικοινωνίας

95,8fm | Χορηγός επικοινωνίας

CITY 106.1 | Χορηγός επικοινωνίας

Παραγωγή

Γενική επιμέλεια: Μιλένα Γιαννακίδου

Τεχνική υποστήριξη:Train Studio Sound & Light

ΠαραγωγήΒίντεο&Γραφικών: RecMeProductions

Ηχοληψία: Παναγιώτης Δόβας

Βοηθοί ήχου σκηνής: Δημήτρης Μπούκρης, Σμαρώ Συμουλίδου

Βοηθός Σκηνής: Λευκοθέα Βαβουράκη

Σκηνοθεσία βίντεο: Γιώργος Τσακιρίδης

Κάμερες: Χρήστος Τζιτζιλής, Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, Χάρης Περπερίδης

Δημιουργία γραφικών: Ιωάννης Βαρυτιμίδης

Χειρισμός βίντεο: Στέλλα Γιαννακού

Φωτογραφία: Παναγιώτα Βαϊνά, Μάριος Παπαδομανωλάκης

Παραγωγή: ideoArt AMKE

Εκτέλεση Παραγωγής: /DEV/NULL – Παρασκευή Καλογεράκη

Υπεύθυνη χορηγιών: Ντιάνα Σπυριδωνίδη

Πληροφορίες

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, 8:00 μ.μ.

Εισιτήρια: 15 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ εκπτωτικό, 7 ευρώ παιδικό

Πληροφορίες εισιτηρίων: ΜΜΘ | https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=26

Για ομαδικές κρατήσεις (γκρουπ 10 ατόμων και άνω): 6986333555

Πληροφορίες για την παράσταση: https://ideoart.gr

Η στοχοθεσία της ideoArt

Η ideoArt ιδρύθηκε με μια απλή αλλά βαθιά πεποίθηση: ότι η τέχνη ανήκει σε όλους. Στόχος της είναι η δημιουργία πολιτιστικών δράσεων που γεφυρώνουν τον χώρο ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση και την κοινωνική ένταξη. Μέσα από παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συμπράξεις με φορείς της κοινωνίας, η ideoArt επιδιώκει:

• Τη συμπερίληψη: καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία να μοιράζονται ισότιμα τη σκηνή και να αναδεικνύουν τη δύναμη της διαφορετικότητας.

• Τη διαπολιτισμική επικοινωνία: τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών γλωσσών, στυλ και εμπειριών.

• Την κοινωνική ευαισθητοποίηση: η τέχνη ως εργαλείο που εμπνέει, κινητοποιεί και ανοίγει δρόμους διαλόγου.

• Την καλλιτεχνική καινοτομία: δημιουργία πρωτότυπων παραγωγών που συνδυάζουν θεατρική παράδοση, σύγχρονη σκηνική γλώσσα και την ανατροπή που κουβαλά ο Αριστοφάνης.