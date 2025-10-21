MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η παράσταση “Ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη” με τον Γιάννη Ζουγανέλη σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Η ideoArt παρουσιάζει μια μοναδική παράσταση που φέρνει τον Αριστοφάνη στο σήμερα, με οδηγό την τόλμη, το χιούμορ και την αστείρευτη φαντασία. Ο θίασος καλλιτεχνών με αναπηρίες ΕΝΣΩΜΑΤΙ και ερμηνεύτρια Αναστασία Βαλαβανίδη, παρέα επί σκηνής με τον μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Βλαχοπούλου, υφαίνουν μια τολμηρή θεατρική εμπειρία όπου η τέχνη γίνεται γέφυρα συμπερίληψης και χαράς.

Η σκηνή μετατρέπεται σε τόπο ελευθερίας: ρεαλισμός και φαντασία, γέλιο και συγκίνηση, σάτιρα και ποίηση. Γιατί, όπως θα έλεγε κι ο «παππούς Αριστοφάνης», «αν δεν μπορούμε να γελάσουμε όλοι μαζί, τότε δεν έχουμε καταλάβει τίποτα»!

Η παράσταση πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, 8:00 μ.μ., με την υποστήριξη σημαντικών φορέων και χορηγών.

Ένα κάλεσμα προς όλους

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια βραδιά όπου το γέλιο συναντά την ποίηση, όπου η τρέλα του Αριστοφάνη γίνεται αφορμή για να θυμηθούμε πως ο κόσμος είναι πιο φωτεινός όταν τον μοιραζόμαστε!

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μαρία Βλαχοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αννέτα Κορτσαρίδου
Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης
Ενορχηστρώσεις: Χρήστος Βερνάρδος, Χρήστος Μπούσιος
Σκηνικά: Γιώργος Βλαχόπουλος
Κοστούμια: Μιλένα Γιαννακίδου
Φωτισμοί: Σωτήρης Δόβας, Φώτης Καψάλας
Χορογραφίες: Danis Λαδόπουλος

Επί σκηνής

Γιάννης Ζουγανέλης
Θίασος ΕΝΣΩΜΑΤΙ
• Γεώργιος Αρζουμανίδης
• Νίκη Γουριώτη
• Κώστας Ζήκος
• Φωτεινή Κασσανδρινού
• Βασιλική Κίτσιου
• Μελπομένη Κορτσαρίδου
• Ιωάννης Κοχίλας
• Δημήτρης Μήτκας
• Δημήτρης Μπάμπας
• Μαρία Νάτσιου
• Αντώνης Παπαδόπουλος
• Αθανάσιος Παρασχάκης
• Δέσποινα Τοπουζόγλου
• Χριστίνα Τσιολάκη

Ο θίασος της παράστασης αποτελείται από άτομα από τα Κέντρα ΚΕΑ (Κέντρο Ειδικής Αγωγής) και ΕΨΥΚΑ (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών)

Αναστασία Βαλαβανίδη

Παιδική Χορωδία ΔΩΚ | Διεύθυνση: IreneKrajczyk

• Γιώργος Αμινί
• Λύδια Αμινί
• Γιάννης Βλαχοπούλος
• Κωνσταντίνα Βλάχου
• Πέτρος Βογιατζόγλου
• Σεραφεία Ευγενικάκη
• Μιχαήλ Άγγελος Καλής
• Νίκος Κρέτσιος
• Ιωάννα Μοναστηρίδου
• Ελισάβετ Παπαδοπούλου
• Φώτης Πετκούσης
• Καλλιρρόη Πεξαρά
• Στελλίνα Φύρμπα

Ορχήστρα Καθηγητών ΔΩΚ | Μαέστρος: Χρήστος Μπούσιος

• Πιάνο-Μπαγλαμαδάκι: Χρήστος Μπούσιος
• Ακορντεόν: Μαρία Βλαχοπούλου
• Ακουστική κιθάρα: Χρήστος Βερνάρδος
• Κλασική κιθάρα: Δέσποινα Αρβανιτίδου
• Φλάουτο: Αγγελική Βράνη
• Τρομπέτα: Λεωνίδας Βλάχος
• Μπάσο-Τούμπα: Νίκος Χρυσούλης
• Μπουζούκι: Στέφανος Σιούτας
• Ποντιακή λύρα: Παναγιώτης Κογκαλίδης
• Κρουστά: Σταύρος Ρέντης
Ορχήστρα Καθηγητών ΔΩΚ | Μαέστρος: Χρήστος Μπούσιος
• Πιάνο-Μπαγλαμαδάκι: Χρήστος Μπούσιος
• Ακορντεόν: Μαρία Βλαχοπούλου
• Ακουστική κιθάρα

All Dance School | Χορογράφος: Elena Borisova

• Ηλιάνα Νταβαρέλα
• Αμέλια Λίλα
• Κατερίνα Σιμιχανίδου
• Ευαγγελία Τακίρη

Υποστηρικτές

Δήμος Θεσσαλονίκης | Οικονομική υποστήριξη & Αιγίδα
Δήμος Καλαμαριάς | Οικονομική υποστήριξη &Αιγίδα
Ίδρυμα Παπαγεωργίου | Μέγας δωρητής
ZourosGroup | Αργυρός Χορηγός
ΕΛΠΕΝ | Χάλκινος Χορηγός
MIMER Hellas | Χορηγός
MANDRINO Hotel | Χορηγός
ΕΡΤ3 | Μέγας χορηγός επικοινωνίας
95,8fm | Χορηγός επικοινωνίας
CITY 106.1 | Χορηγός επικοινωνίας

Παραγωγή

Γενική επιμέλεια: Μιλένα Γιαννακίδου
Τεχνική υποστήριξη:Train Studio Sound & Light
ΠαραγωγήΒίντεο&Γραφικών: RecMeProductions
Ηχοληψία: Παναγιώτης Δόβας
Βοηθοί ήχου σκηνής: Δημήτρης Μπούκρης, Σμαρώ Συμουλίδου
Βοηθός Σκηνής: Λευκοθέα Βαβουράκη
Σκηνοθεσία βίντεο: Γιώργος Τσακιρίδης
Κάμερες: Χρήστος Τζιτζιλής, Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, Χάρης Περπερίδης
Δημιουργία γραφικών: Ιωάννης Βαρυτιμίδης
Χειρισμός βίντεο: Στέλλα Γιαννακού
Φωτογραφία: Παναγιώτα Βαϊνά, Μάριος Παπαδομανωλάκης
Παραγωγή: ideoArt AMKE
Εκτέλεση Παραγωγής: /DEV/NULL – Παρασκευή Καλογεράκη
Υπεύθυνη χορηγιών: Ντιάνα Σπυριδωνίδη

Πληροφορίες

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, 8:00 μ.μ.
Εισιτήρια: 15 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ εκπτωτικό, 7 ευρώ παιδικό
Πληροφορίες εισιτηρίων: ΜΜΘ | https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=26
Για ομαδικές κρατήσεις (γκρουπ 10 ατόμων και άνω): 6986333555
Πληροφορίες για την παράσταση: https://ideoart.gr

Η στοχοθεσία της ideoArt

Η ideoArt ιδρύθηκε με μια απλή αλλά βαθιά πεποίθηση: ότι η τέχνη ανήκει σε όλους. Στόχος της είναι η δημιουργία πολιτιστικών δράσεων που γεφυρώνουν τον χώρο ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση και την κοινωνική ένταξη. Μέσα από παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συμπράξεις με φορείς της κοινωνίας, η ideoArt επιδιώκει:

• Τη συμπερίληψη: καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία να μοιράζονται ισότιμα τη σκηνή και να αναδεικνύουν τη δύναμη της διαφορετικότητας.

• Τη διαπολιτισμική επικοινωνία: τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών γλωσσών, στυλ και εμπειριών.

• Την κοινωνική ευαισθητοποίηση: η τέχνη ως εργαλείο που εμπνέει, κινητοποιεί και ανοίγει δρόμους διαλόγου.

• Την καλλιτεχνική καινοτομία: δημιουργία πρωτότυπων παραγωγών που συνδυάζουν θεατρική παράδοση, σύγχρονη σκηνική γλώσσα και την ανατροπή που κουβαλά ο Αριστοφάνης.

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Γεραπετρίτης από Λουξεμβούργο: Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στο κομμάτι ανασυγκρότησης της Γάζας

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Νατάσα Ασίκη – Αντώνης Αντωνίου: Είμαστε 41 χρόνια μαζί, δεν θυμόμαστε τη μέρα που γνωριστήκαμε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 42 λεπτά πριν

Άγνωστος Στρατιώτης: Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή την ώρα ψήφισης της τροπολογίας

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Όταν ήμουν στον ΣΚΑΙ, μου είπαν ότι θα αλλάξω ώρα, το θέλει το κανάλι, τι να κάνουμε;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Πιερρακάκης: “Είχαμε πολλούς Χάρι Πότερ της πολιτικής, αλλά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν… μάγοι”

ΕΘΝΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η πιο “έξυπνη” στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών την 28η Οκτωβρίου – Drones, νέοι πύραυλοι και made in Greece τεχνολογία