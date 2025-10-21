Η παράσταση “Ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη” με τον Γιάννη Ζουγανέλη σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Η ideoArt παρουσιάζει μια μοναδική παράσταση που φέρνει τον Αριστοφάνη στο σήμερα, με οδηγό την τόλμη, το χιούμορ και την αστείρευτη φαντασία. Ο θίασος καλλιτεχνών με αναπηρίες ΕΝΣΩΜΑΤΙ και ερμηνεύτρια Αναστασία Βαλαβανίδη, παρέα επί σκηνής με τον μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Βλαχοπούλου, υφαίνουν μια τολμηρή θεατρική εμπειρία όπου η τέχνη γίνεται γέφυρα συμπερίληψης και χαράς.
Η σκηνή μετατρέπεται σε τόπο ελευθερίας: ρεαλισμός και φαντασία, γέλιο και συγκίνηση, σάτιρα και ποίηση. Γιατί, όπως θα έλεγε κι ο «παππούς Αριστοφάνης», «αν δεν μπορούμε να γελάσουμε όλοι μαζί, τότε δεν έχουμε καταλάβει τίποτα»!
Η παράσταση πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, 8:00 μ.μ., με την υποστήριξη σημαντικών φορέων και χορηγών.
Ένα κάλεσμα προς όλους
Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια βραδιά όπου το γέλιο συναντά την ποίηση, όπου η τρέλα του Αριστοφάνη γίνεται αφορμή για να θυμηθούμε πως ο κόσμος είναι πιο φωτεινός όταν τον μοιραζόμαστε!
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Μαρία Βλαχοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αννέτα Κορτσαρίδου
Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης
Ενορχηστρώσεις: Χρήστος Βερνάρδος, Χρήστος Μπούσιος
Σκηνικά: Γιώργος Βλαχόπουλος
Κοστούμια: Μιλένα Γιαννακίδου
Φωτισμοί: Σωτήρης Δόβας, Φώτης Καψάλας
Χορογραφίες: Danis Λαδόπουλος
Επί σκηνής
Γιάννης Ζουγανέλης
Θίασος ΕΝΣΩΜΑΤΙ
• Γεώργιος Αρζουμανίδης
• Νίκη Γουριώτη
• Κώστας Ζήκος
• Φωτεινή Κασσανδρινού
• Βασιλική Κίτσιου
• Μελπομένη Κορτσαρίδου
• Ιωάννης Κοχίλας
• Δημήτρης Μήτκας
• Δημήτρης Μπάμπας
• Μαρία Νάτσιου
• Αντώνης Παπαδόπουλος
• Αθανάσιος Παρασχάκης
• Δέσποινα Τοπουζόγλου
• Χριστίνα Τσιολάκη
Ο θίασος της παράστασης αποτελείται από άτομα από τα Κέντρα ΚΕΑ (Κέντρο Ειδικής Αγωγής) και ΕΨΥΚΑ (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών)
Αναστασία Βαλαβανίδη
Παιδική Χορωδία ΔΩΚ | Διεύθυνση: IreneKrajczyk
• Γιώργος Αμινί
• Λύδια Αμινί
• Γιάννης Βλαχοπούλος
• Κωνσταντίνα Βλάχου
• Πέτρος Βογιατζόγλου
• Σεραφεία Ευγενικάκη
• Μιχαήλ Άγγελος Καλής
• Νίκος Κρέτσιος
• Ιωάννα Μοναστηρίδου
• Ελισάβετ Παπαδοπούλου
• Φώτης Πετκούσης
• Καλλιρρόη Πεξαρά
• Στελλίνα Φύρμπα
Ορχήστρα Καθηγητών ΔΩΚ | Μαέστρος: Χρήστος Μπούσιος
• Πιάνο-Μπαγλαμαδάκι: Χρήστος Μπούσιος
• Ακορντεόν: Μαρία Βλαχοπούλου
• Ακουστική κιθάρα: Χρήστος Βερνάρδος
• Κλασική κιθάρα: Δέσποινα Αρβανιτίδου
• Φλάουτο: Αγγελική Βράνη
• Τρομπέτα: Λεωνίδας Βλάχος
• Μπάσο-Τούμπα: Νίκος Χρυσούλης
• Μπουζούκι: Στέφανος Σιούτας
• Ποντιακή λύρα: Παναγιώτης Κογκαλίδης
• Κρουστά: Σταύρος Ρέντης
All Dance School | Χορογράφος: Elena Borisova
• Ηλιάνα Νταβαρέλα
• Αμέλια Λίλα
• Κατερίνα Σιμιχανίδου
• Ευαγγελία Τακίρη
Υποστηρικτές
Δήμος Θεσσαλονίκης | Οικονομική υποστήριξη & Αιγίδα
Δήμος Καλαμαριάς | Οικονομική υποστήριξη &Αιγίδα
Ίδρυμα Παπαγεωργίου | Μέγας δωρητής
ZourosGroup | Αργυρός Χορηγός
ΕΛΠΕΝ | Χάλκινος Χορηγός
MIMER Hellas | Χορηγός
MANDRINO Hotel | Χορηγός
ΕΡΤ3 | Μέγας χορηγός επικοινωνίας
95,8fm | Χορηγός επικοινωνίας
CITY 106.1 | Χορηγός επικοινωνίας
Παραγωγή
Γενική επιμέλεια: Μιλένα Γιαννακίδου
Τεχνική υποστήριξη:Train Studio Sound & Light
ΠαραγωγήΒίντεο&Γραφικών: RecMeProductions
Ηχοληψία: Παναγιώτης Δόβας
Βοηθοί ήχου σκηνής: Δημήτρης Μπούκρης, Σμαρώ Συμουλίδου
Βοηθός Σκηνής: Λευκοθέα Βαβουράκη
Σκηνοθεσία βίντεο: Γιώργος Τσακιρίδης
Κάμερες: Χρήστος Τζιτζιλής, Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, Χάρης Περπερίδης
Δημιουργία γραφικών: Ιωάννης Βαρυτιμίδης
Χειρισμός βίντεο: Στέλλα Γιαννακού
Φωτογραφία: Παναγιώτα Βαϊνά, Μάριος Παπαδομανωλάκης
Παραγωγή: ideoArt AMKE
Εκτέλεση Παραγωγής: /DEV/NULL – Παρασκευή Καλογεράκη
Υπεύθυνη χορηγιών: Ντιάνα Σπυριδωνίδη
Πληροφορίες
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, 8:00 μ.μ.
Εισιτήρια: 15 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ εκπτωτικό, 7 ευρώ παιδικό
Πληροφορίες εισιτηρίων: ΜΜΘ | https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=26
Για ομαδικές κρατήσεις (γκρουπ 10 ατόμων και άνω): 6986333555
Πληροφορίες για την παράσταση: https://ideoart.gr
Η στοχοθεσία της ideoArt
Η ideoArt ιδρύθηκε με μια απλή αλλά βαθιά πεποίθηση: ότι η τέχνη ανήκει σε όλους. Στόχος της είναι η δημιουργία πολιτιστικών δράσεων που γεφυρώνουν τον χώρο ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση και την κοινωνική ένταξη. Μέσα από παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συμπράξεις με φορείς της κοινωνίας, η ideoArt επιδιώκει:
• Τη συμπερίληψη: καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία να μοιράζονται ισότιμα τη σκηνή και να αναδεικνύουν τη δύναμη της διαφορετικότητας.
• Τη διαπολιτισμική επικοινωνία: τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών γλωσσών, στυλ και εμπειριών.
• Την κοινωνική ευαισθητοποίηση: η τέχνη ως εργαλείο που εμπνέει, κινητοποιεί και ανοίγει δρόμους διαλόγου.
• Την καλλιτεχνική καινοτομία: δημιουργία πρωτότυπων παραγωγών που συνδυάζουν θεατρική παράδοση, σύγχρονη σκηνική γλώσσα και την ανατροπή που κουβαλά ο Αριστοφάνης.