Η κωμωδία “Πώς να Προσποιείστε ότι θα έρθουν Καλύτερες Μέρες: Στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ” για μια τελευταία παράσταση στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα θεάτρου Γκραν Γκινιόλ συνεχίζει με την θεατρική κωμωδία « Πώς να προσποιείστε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες: Στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ» στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο του Γκραν Γκινιόλ Λαμπ.

Η παράσταση, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Δήμητρας Χουμέτη και ου πρωτότυπου κειμένου του Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου, αναζητά το χιούμορ και την ειρωνεία που κρύβονται πίσω από τη δύσκολη και συχνά, παράλογη πραγματικότητα.

Μια Άθλια κωμωδία ή μια κωμωδία Αθλιότητας;

Λόγω της ασταμάτητης προσέλευσης, η Γκραν Γκινιόλ παρατείνει τον επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων του έργου του Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου: «Πώς να προσποιείστε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες: Στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ», έως την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η παράσταση είναι μια σύγχρονη κωμωδία που συνομιλεί ευθέως με τον Βυσσινόκηπο του Άντον Τσέχωφ δημιουργώντας έναν σύγχρονο, παράλληλο μύθο.

Η υπόθεση του έργου:

Σε ένα πολύ κοντινό μέλλον, η ομάδα θεάτρου Γκραν Γκινιόλ παρά τη δυσμενή της οικονομική κατάσταση βρίσκεται σε πρόβες για ένα ανέβασμα του Βυσσινόκηπου του Άντον Τσέχωφ.

Εν τω μεταξύ ο επικεφαλής της ομάδας πνιγμένος στα χρέη και στις κακές οικονομικές επιλογές, έχει υποθηκεύσει το σπίτι του και ζει κρυφά στον χώρο των προβών για να ξεφύγει από τις τράπεζες και τους τοκογλύφους.

Ένα σπίτι σε πλειστηριασμό, μια ομάδα στο χείλος της διάλυσης, ένα μέλλον αβέβαιο. Στην απόγνωση, γεννιέται η ιδέα: η επιστροφή ενός παλιού μέλους, που σήμερα λάμπει στις οθόνες και τις διαφημίσεις, ως σανίδα σωτηρίας…

Η ματιά στον Τσέχωφ:

Ο Τσέχωφ είχε χαρακτηρίσει τον Βυσσινόκηπο «κωμωδία», παρά το γεγονός ότι το έργο περιλαμβάνει έντονα τραγικά στοιχεία.

Για εκείνον, η κωμωδία και η τραγωδία ήταν δύο όψεις της ίδιας ανθρώπινης εμπειρίας. Οι κωμικές καταστάσεις προκύπτουν από τις απογοητεύσεις και την αμηχανία μπροστά στην πραγματικότητα, ακόμα και σε στιγμές κρίσης και απώλειας.

Η παράσταση επιχειρεί να αποδώσει αυτήν την έννοια, αναδεικνύοντας μέσω της κωμικής της διάστασης τη συχνά παράδοξη ανθρώπινη αντίδραση στην καθημερινότητα, εξετάζοντας τη σύνδεση των χαρακτήρων του Τσέχωφ με τους αντίστοιχους χαρακτήρες υπαρκτά πρόσωπα ηθοποιούς – μέλη της ίδιας της ομάδας.

Παράλληλα, οι ηθοποιοί της ομάδας, μέσα από τη διαδικασία των προβών (ανοιχτό- εκτεθειμένο-αναπόσπαστο μέρος της παράστασης) αναγνωρίζουν άθελα τους τις ομοιότητες των χαρακτήρων του Τσέχωφ με τις δικές τους.

Ο Βυσσινόκηπος δεν είναι απλώς μια ιστορία για την απώλεια, αλλά και μια αναγνώριση των αλλαγών που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και της αδυναμίας μας να προσαρμοστούμε σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται.

Η παράσταση, μέσα από τη σύγκριση των χαρακτήρων του Τσέχωφ και της σύγχρονης ζωής, αναζητά το χιούμορ και την ειρωνεία που κρύβονται πίσω από τη δύσκολη και συχνά παράλογη πραγματικότητα.

Συντελεστές

Πρωτότυπο κείμενο: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος

Μετάφραση αποσπασμάτων Βυσσινόκηπου: Θωμάς Μοσχόπουλος

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Χουμέτη

Σκηνικά – κοστούμια: Μαρία Καβαλιώτη

Σχεδιασμός φωτισμών: Διονύσης Καραθανάσης

Βοηθός σκηνοθέτριας: Αθανασία Τσουκαλά

Κατασκευές: Γιώργος Μαυρόπουλος

Φωτογραφίες: Θανάσης Κριτσωτάκης

Δημιουργία αφίσας: Μαίρη Μούσα

Video Trailer: Εύα Μιχαηλίδου, Αγγελική Σαΐντ, Στέλιος Παπαγιάννης.

Ερμηνεύουν:

Διονύσης Καραθανάσης

Ιωάννα Λαμνή

Στάθης Μαυρόπουλος

Ιωάννα Σιδηροπούλου

Σάββας Τραπεζάνογλου

Πληροφορίες παράστασης

Χώρος: Γκραν Γκινιόλ λαμπ, Πεστών 66, 54453, Θεσσαλονίκη (10 λεπτά από τη

στάση μετρό Παπάφη)

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 15€ κανονικό | 12€ μειωμένο (φοιτητών, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων, άνω των 65)

Οι Θέσεις Είναι Περιορισμένες και η Κράτηση ή Προαγορά Εισιτήριου Είναι Απαραίτητη.

Προπώληση εισιτηρίων:www.more.com

Πληροφορίες: 6986818052, info@granginioltheatro.gr