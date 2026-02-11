Έρχεται το γαστρονομικό φεστιβάλ “Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by Unesco” – Ένα μωσαϊκό γεύσεων από τη Μακεδονική Κουζίνα

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάδειξη της Μακεδονικής Κουζίνας και με την ευκαιρία του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO, διοργανώνει τη δράση «Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by UNESCO – Προβάλλουμε το μωσαϊκό γεύσεων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονικής Κουζίνας», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Στο πλαίσιο του γαστρονομικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by UNESCO, 27 εστιατόρια της πόλης ανοίγουν τις κουζίνες τους, παρουσιάζοντας ειδικά διαμορφωμένα μενού, εμπνευσμένα από τη Μακεδονική Κουζίνα και το μωσαϊκό γεύσεων που χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη, η οποία μάλιστα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της Unesco στον τομέα της Γαστρονομίας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και του γαστρονομικού πλούτου της Κεντρικής Μακεδονίας και στην εξοικείωση τόσο των επαγγελματιών του χώρου της εστίασης όσο και του κοινού με τις συνταγές της Μακεδονικής Κουζίνας. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού κλάδου και της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μέσα από την ενεργοποίηση επιλεγμένων σημείων εστίασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στη δράση, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος, συμμετέχουν τα εστιατόρια: 3 Γουρουνάκια, Ambrosia Restaurant, Άναμα, Ble Vin, Classico Bistro, Grada Nuevo, Iberico, Marea, Salonica Restaurant, To Μανιτάρι, Voukakrato, Γλυκάνισος, Διαγώνιος, Ελληνική Κουζίνα Λαζαρίδη, Ergon Agora, Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Εύξεινος, Ζεμέ, Κρίταμος, Μαϊάμι, Μαντέμι, Μία Φέτα, Μπακάλ, Όλυμπος Νάουσα, Στου Μήτσου, Psaras, Μούργα.