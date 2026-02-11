MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έρχεται το γαστρονομικό φεστιβάλ “Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by Unesco” – Ένα μωσαϊκό γεύσεων από τη Μακεδονική Κουζίνα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάδειξη της Μακεδονικής Κουζίνας και με την ευκαιρία του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO, διοργανώνει τη δράση «Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by UNESCO – Προβάλλουμε το μωσαϊκό γεύσεων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονικής Κουζίνας», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Στο πλαίσιο του γαστρονομικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by UNESCO, 27 εστιατόρια της πόλης ανοίγουν τις κουζίνες τους, παρουσιάζοντας ειδικά διαμορφωμένα μενού, εμπνευσμένα από τη Μακεδονική Κουζίνα και το μωσαϊκό γεύσεων που χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη, η οποία μάλιστα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της Unesco στον τομέα της Γαστρονομίας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και του γαστρονομικού πλούτου της Κεντρικής Μακεδονίας και στην εξοικείωση τόσο των επαγγελματιών του χώρου της εστίασης όσο και του κοινού με τις συνταγές της Μακεδονικής Κουζίνας. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού κλάδου και της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μέσα από την ενεργοποίηση επιλεγμένων σημείων εστίασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στη δράση, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος, συμμετέχουν τα εστιατόρια: 3 Γουρουνάκια, Ambrosia Restaurant, Άναμα, Ble Vin, Classico Bistro, Grada Nuevo, Iberico, Marea, Salonica Restaurant, To Μανιτάρι, Voukakrato, Γλυκάνισος, Διαγώνιος, Ελληνική Κουζίνα Λαζαρίδη, Ergon Agora, Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Εύξεινος, Ζεμέ, Κρίταμος, Μαϊάμι, Μαντέμι, Μία Φέτα, Μπακάλ, Όλυμπος Νάουσα, Στου Μήτσου, Psaras, Μούργα.

Θεσσαλονίκη ΠΚΜ Φεστιβάλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τουρκία: Άγριο ξύλο στη βουλή μεταξύ βουλευτών κατά την ορκωμοσία νέων υπουργών – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Πολάκης μετά την άρση ασυλίας του: Έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 56 λεπτά πριν

Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 26 λεπτά πριν

Αυτοκρατορικό δείπνο Ερντογάν για Μητσοτάκη στην Άγκυρα – Τι περιέχει το μενού

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Χαλάνδρι: Τέσσερις ΕΔΕ για τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ που βάζει τους μαθητές να σκάβουν – Ζητούν να απομακρυνθεί άμεσα