Έκθεση ζωγραφικής για την Ελληνική και Αρμένικη Μυθολογία μέσα από τα μάτια των παιδιών στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Η Ελληνική και η Αρμενική Μυθολογία μέσα από τα μάτια των παιδιών» διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αρμενίας, από τις 9 έως τις 28 Φεβρουαρίου στο Φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Η Έκθεση πραγματοποιείται από το Φεστιβάλ «Universe Art» με τη συμμετοχή μαθητών αρμενικών καλλιτεχνικών σχολείων, ηλικίας 5 – 18 ετών.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 09.00 – 20.00

Θεσσαλονίκη

