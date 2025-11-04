Εκδήλωση μνήμης σήμερα από τον Δήμο Καλαμαριάς για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής
Με την επετειακή εκδήλωση «30 Οκτωβρίου 1944 – Η Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης», ο Δήμος Καλαμαριάς τιμά την ιστορική ημέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Σταύρος Κουγιουμτζής» (Χηλής 12 & Τριπόλεως).
Ομιλητής θα είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Σπύρος Κουζινόπουλος, ενώ θα παρουσιαστεί αρχειακό υλικό από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Η Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης – 30 Οκτωβρίου 1944», του δημοσιογράφου Γιώργου Πετρίτση, από το αρχείο της ΕΡΤ.
“Η εκδήλωση αποτελεί τιμή και μνήμη στους αγώνες του λαού της πόλης μας για την ελευθερία και τη δημοκρατία”, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.
