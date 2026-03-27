MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση “Άστυ” στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης εγκαινιάζουν την ομαδική έκθεση “Άστυ”, μια εικαστική διερεύνηση της σύγχρονης πόλης ως τόπου εμπειριών, αντιθέσεων και διαρκούς μεταβολής. Το “Άστυ” δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας δομημένος χώρος, αλλά ως ένα ζωντανό περιβάλλον, διαρκώς μεταλλασσόμενο, σε άμεση συνάρτηση με τον άνθρωπο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν απόψε, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00.

Επτά δημιουργοί από επτά πόλεις της Μακεδονίας – Βέροια, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κοζάνη, Νέα Ποτίδαια, Σέρρες, Φλώρινα – προσεγγίζουν το θέμα, μέσα από την προσωπική τους εικαστική γραφή, διατηρώντας την ιδιαιτερότητα της δημιουργικής τους ταυτότητας.

Αναδεικνύονται πτυχές της καθημερινής διαβίωσης στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον: Η εσωτερικότητα και η μοναξιά, οι ψυχικές μεταπτώσεις, αλλά και η έννοια του τόπου και του χρόνου μέσα στον μεταβαλλόμενο κόσμο της πόλης.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Βασίλης Βαφειάδης, Σώτος Ζαχαριάδης, Θανάσης Καραμήτας, Νικόλας Κυριάκου, Σωτήρης Λιούκρας, Κώστας Ντιός, Φωτεινή Χαμιδιελή.

Τα εγκαίνια θα πλαισιώσει μουσικά με άρπα η μουσικός Sigrid Haselmann από τη Χαϊδελβέργη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Οργάνωση έκθεσης: Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης
Επιμέλεια – Σχεδιασμός έκθεσης: Θάλεια Μαρία Αλεξάκη, Μουσειολόγος της Δημοτικής Πινακοθήκης

Διάρκεια έκθεσης: 27|03 έως 24|05|2026

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρ – Παρ 10.00 – 20.00| Σάβ 10.00 – 18.00 | Κυρ & Δευτ κλειστά

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

