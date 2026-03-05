Ανοίγει η αυλαία του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιστρέφει από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026, φέρνοντας στο κοινό μια πλούσια επιλογή από τα πιο συναρπαστικά ντοκιμαντέρ της παγκόσμιας παραγωγής.

Η φετινή αφίσα του Φεστιβάλ αντικατοπτρίζει την ποικιλία των θεμάτων και των μορφών που παρουσιάζονται, ενώ παράλληλα η AGORA, η διεθνής αγορά ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία σε παραγωγούς, διανομείς και επαγγελματίες του χώρου να συναντηθούν, να συζητήσουν συνεργασίες και να φέρουν νέες ταινίες στην παγκόσμια σκηνή.

Στα διαγωνιστικά τμήματα συμμετέχουν 57 ντοκιμαντέρ, ανάμεσά τους και ελληνικές παραγωγές, που διεκδικούν τα βραβεία Χρυσού και Αργυρού Αλέξανδρου, ενώ η ταινία που θα κερδίσει τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Διεθνές Διαγωνιστικό καθίσταται αυτομάτως υποψήφια για τα Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους.

Με ιστορίες που καλύπτουν μνήμη, οικογένεια, κοινωνική ανισότητα, οικολογική κρίση και τεχνολογικές μεταμορφώσεις, το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία διεθνώς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, προσφέροντας συγκινήσεις, στοχασμό και ανακαλύψεις στο πιστό του κοινό.

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Από την Αθήνα μέχρι την Ανταρκτική, οι ιστορίες που μας συγκλονίζουν

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θεσμός που ξεκίνησε το 1999, επιστρέφει για 28η χρονιά, από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026, μετατρέποντας την πόλη σε έναν ζωντανό χάρτη της παγκόσμιας μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Κάθε χρόνο, το φεστιβάλ συγκαταλέγεται στα κορυφαία δέκα διεθνώς, φέρνοντας στο προσκήνιο ντοκιμαντέρ που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα, τη δύναμη της αφήγησης και την αισθητική τους.

Με 38 μεγάλες πρεμιέρες –ανάμεσά τους 9 ελληνικές παραγωγές– το φεστιβάλ προσφέρει ένα πολυδιάστατο ταξίδι: από προσωπικές ιστορίες ενηλικίωσης και οικογενειακών δεσμών, μέχρι καίρια κοινωνικά ζητήματα όπως η εξουσία, η ανισότητα, η κλιματική κρίση και οι τεχνολογικές αλλαγές.

Οι ταινίες αφουγκράζονται τόσο τις ιστορικές τομές όσο και τις λεπτές αποχρώσεις της καθημερινότητας, αναζητώντας απαντήσεις και στοχασμούς για τον σύγχρονο άνθρωπο σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.

Η Αφίσα του Ντοκιμαντέρ:

Η φετινή αφίσα του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτυπώνει την οικεία εικόνα των γερανών στο λιμάνι της πόλης με έναν τρόπο πρωτότυπο και ζωντανό, χάρη στη δημιουργική ματιά του Αλέξανδρου Ψυχούλη.

Η εικαστική προσέγγιση του καλλιτέχνη δίνει ζωή σε μια στιγμή καθημερινής βιομηχανικής δραστηριότητας, μετατρέποντάς την σε κινηματογραφικό στιγμιότυπο που αιωρείται μπροστά στα μάτια των θεατών.

Όπως εξηγεί ο ίδιος ο δημιουργός της αφίσας: «Μεγάλωσα μπροστά στο λιμάνι του Βόλου, κοιτώντας απ’ το μπαλκόνι μου τους γιγάντιους γερανούς που αργότερα συνάντησα και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μεγάλωσα περιμένοντας τη στιγμή που οι δαγκάνες των γερανών έβγαιναν από τα αμπάρια των πλοίων, ανασύροντας κι αποκαλύπτοντας ένα μέρος από τα σωθικά τους, όπως τα ντοκιμαντέρ ανασύρουν απ’ τη ζωή ένα κομμάτι της, που για λίγο θα αιωρηθεί πάνω απ’ τα μάτια των θεατών».

Λίγα λόγια για τον δημιουργό:

Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης γεννήθηκε στον Βόλο το 1966 και σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η δουλειά του ξεκίνησε με αλληλεπιδραστικές εγκαταστάσεις που ενεργοποιούνται από τον θεατή, αναδεικνύοντας το υποσυνείδητο μέσα από εικόνες και ήχους. Η διερεύνηση του τοπίου της ψηφιακής πραγματικότητας παραμένει μέχρι σήμερα κεντρικός άξονας της δημιουργίας του, που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, animation και ζωγραφική.

Ταινία Έναρξης:

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα ανοίξει τις πύλες του με το επίκαιρο ντοκιμαντέρ Ρώτα την Ι Τζιν / Ask E. Jean, που πραγματοποιεί διεθνή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της σκηνοθέτριας Άιβι Μίροπολ, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Η ταινία εστιάζει στη ζωή και τον αγώνα της Τζιν Κάρολ, της δημοσιογράφου που κέρδισε δύο φορές τον Ντόναλντ Τραμπ σε δικαστήριο για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Μέσα από το ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνεται η περιπετειώδης ζωή της Τζιν Κάρολ, από τα νεανικά της χρόνια και τη ζωή της ως μαζορέτα, έως τη σταδιοδρομία της στον αμερικανικό Τύπο, όπου έγινε η πρώτη αναγνωρίσιμη γυναικεία υπογραφή σε ανδροκρατούμενα μέσα όπως το Esquire και το Playboy.

Το έργο της Άιβι Μίροπολ παραδίδει ένα δυνατό πορτρέτο μιας γυναίκας που με το πάθος και το θάρρος της κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η σεξουαλική βία και η δημοσιογραφική ακεραιότητα, εμπνέοντας θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ταινία Λήξης:

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα κλείσει με μια δυνατή, συγκλονιστική προβολή:

το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν των Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν και Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

Η ταινία φωτίζει με έντονο τρόπο τις αλήθειες της σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας και φέρνει το κοινό αντιμέτωπο με τις προκλήσεις της εποχής μας, συνδυάζοντας σκληρά γεγονότα με ανθρώπινες ιστορίες που συγκινούν και προβληματίζουν.

Μετά την προβολή, η γιορτή του σινεμά συνεχίζεται στο Ολύμπιον με ένα ολονύχτιο πάρτι, από το φουαγιέ μέχρι το Πράσινο Δωμάτιο και το Δωμάτιο με Θέα, με DJ set, ποτά και εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες.

Η βραδιά κορυφώνεται με την απευθείας μετάδοση της 98ης τελετής απονομής των βραβείων OSCARS®, σε συνεργασία με τον Μεγάλο Χορηγό του Φεστιβάλ, την COSMOTE TELEKOM, δίνοντας στους θεατές την ευκαιρία να γιορτάσουν την κινηματογραφική δημιουργία παγκοσμίως.

Το Διεθνές Διαγωνιστικό:

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούνται ο Χρυσός Αλέξανδρος (12.000€) και ο Αργυρός Αλέξανδρος (5.000€). Το ντοκιμαντέρ που θα κερδίσει τον Χρυσό Αλέξανδρο γίνεται αυτομάτως επιλέξιμο για τα Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Μεταξύ των ταινιών που ξεχωρίζουν:

Αλλού ο Δρόμος (Ειρήνη Βουρλούμη) – Μια ματιά στην Αθήνα μέσα από τις ζωές τριών βετεράνων οδηγών ταξί.

Bugboy (Λουκάς Παλαιοκρασσάς) – Ένας ντροπαλός έφηβος βρίσκει καταφύγιο στον κόσμο των εντόμων και στον γρύλο Ιζαμπέλα.

Γύρω από τον παράδεισο (Γιούλια Λόξινα) – Ένα παράδοξο πείραμα ουτοπίας στην Παραγουάη, με έντονη πολιτική χροιά.

Η ενοχλητική αρκούδα (Τζακ Γουάισμαν & Γαμπριέλα Όσιο Βάντεν) – Οικολογικό πορτρέτο της φύσης και της ανθρώπινης παρέμβασης στον Καναδά.

Η ομορφιά των σφαλμάτων (Γιούκα Κάρκαϊνεν) – Μια τρυφερή ιστορία πατέρα-γιου στη φινλανδική επαρχία.

Ντέρεκ εναντίον Ντέρεκ (Τζέιμς Ντόσον) – Δύο γείτονες, δύο αντίθετοι τρόποι ζωής, μια ξεκαρδιστική αντιπαράθεση.

Newcomers: Η νέα γενιά δημιουργών

Το τμήμα Newcomers φιλοξενεί δεκατέσσερις πρώτες ή δεύτερες ταινίες νέων σκηνοθετών, διεκδικώντας τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης» (10.000€) και τον Αργυρό Αλέξανδρο (4.000€).

Εδώ ξεχωρίζουν:

Δεν κοστίζει τίποτα (Μαίρη Μπουλή) – Μια νεαρή χορεύτρια μπαλέτου στην Αθήνα γίνεται δότρια ωαρίων για να επιβιώσει.

Μικροσκοπικοί Θεοί (Πάνος Δεληγιάννης) – Η ζωή ως εκκρεμές μεταξύ εσωτερικού κόσμου και καθημερινότητας.

EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού (Γιώργος Ηλιόπουλος) – Η Ίμβρος μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, ένα πολιτισμικό παλίμψηστο μνήμης και συνύπαρξης.

Είμαστε αστερόσκονη (Ελίζαμπεθ Ράσμουσεν) – Από την αστρονομία στη γη, μια περιπέτεια αναζήτησης και ταπεινότητας.

Ένα φεστιβάλ που αγκαλιάζει τον κόσμο:

Το 28ο ΦΝΘ δεν είναι απλώς μια σειρά προβολών· είναι ένα ταξίδι από την Ελλάδα έως την Ανταρκτική, μια συνάντηση με ιστορίες που προκαλούν σκέψη, συγκίνηση και προβληματισμό.

Με διεθνή πρεμιέρα ταινιών, βραβεία που ανοίγουν δρόμους σε διεθνείς διαγωνισμούς και μια ποικιλία θεμάτων που αγγίζουν την ψυχή και την κοινωνία, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένα από τα σημαντικότερα ντοκιμαντέρ διεθνώς.