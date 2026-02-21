Αφιέρωμα στο ιαπωνικό anime από την Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης του ΦΚΘ

H Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ενώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δυνάμεις με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας και το Japan Foundation, έπειτα από την τεράστια επιτυχία του περσινού αφιερώματος στο Ιαπωνικό Νέο Κύμα. Πιο συγκεκριμένα, το Σαββατοκύριακο 21-22 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, το κοινό της πόλης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει στη μαγεία της μεγάλης οθόνης τον συναρπαστικό κόσμο του ιαπωνικού Anime, μέσα από τέσσερα σπάνια και πολυβραβευμένα διαμάντια του είδους, που θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το αφιέρωμα εντάσσεται στο πρόγραμμα «Japanese Film Screenings Overseas» του Japan Foundation, ενώ και οι τέσσερις ταινίες θα προβληθούν τόσο με ελληνικούς όσο και με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Ιαπωνίας, κ. Ko Shiratori, καθώς και ο Επίτιμος Πρόξενος της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Χαρίλαος Αλεξόπουλος, θα τιμήσουν με την παρουσία τους την εναρκτήρια προβολή του αφιερώματος (Σάββατο 21/02, 18:00, Σταύρος Τορνές), απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό στο κοινό.

Το ιαπωνικό Anime (συντομογραφία της λέξης animation), με ρίζες που ανατρέχουν στις αρχές του 20ού αιώνα και εμβέλεια που διατρέχει ένα τεράστιο εύρος από τέχνες και μέσα –manga κόμικ, βιντεοπαιχνίδια, τηλεοπτικά σόου, διαφημίσεις, νουβέλες, μόδα– αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ιαπωνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, με 430 (!) εταιρείες παραγωγής, μεταξύ των οποίων δεσπόζει φυσικά το πασίγνωστο Studio Ghibli. Με έμφαση σε τελείως διαφορετικά στοιχεία σε σύγκριση με το δυτικό animation, όπως το σύνθετο χτίσιμο των χαρακτήρων, το λεπτομερές (και συχνά χειροποίητο) σχέδιο, τα έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου και των ματιών, αλλά και τις πιο εξεζητημένες γωνίες λήψεις, το anime συνυφαίνει τη μακρά παράδοση και τον τολμηρό μοντερνισμό, έχοντας αποκτήσει αμέτρητους και πιστούς θαυμαστές.

Οι τέσσερις ταινίες του προγράμματος, όλες τους κολοσσιαίες εισπρακτικές επιτυχίες στην Ιαπωνία, ξεδιπλώνουν μια σειρά από γοητευτικές και ενδιαφέρουσες θεματικές: από την ενηλικίωση και τον πνευματικό δεσμό ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο, μέχρι τον φόρο τιμής στη νουάρ μυθολογία των manga και την πολύπλοκη και συχνά δυστοπική σχέση της σύγχρονης κοινωνίας με την τεχνολογία. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα προβολές, καθώς και πληροφορίες για όλες τις ταινίες του αφιερώματος.

Πρόγραμμα προβολών:

Σάββατο 21/02

18:30 Children of the Sea (111΄)

21:00 Μind Game (108΄)

Κυριακή 22/02

18:30 Lu Over the Wall (112΄)

21:00 Time of EVE (106΄)

Γενική είσοδος: 5€

Εισιτήρια διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.more.com/venues/filmfestival/

Οι ταινίες του αφιερώματος:

Children of the Sea

(Ιαπωνία, 2019)

Σκηνοθεσία: Ayumu Watanabe. Σενάριο: Daisuke Igarashi, Hanasaki Kino. Με τις φωνές των: Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, Seishû Uragami, Win Morisaki, Anjali Gauld, Lynden Prosser. Γλώσσα: Ιαπωνικά. Έγχρωμη, 111΄

Η Ruka, μια μαθήτρια γυμνασίου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο σχολείο, επισκέπτεται το τοπικό ενυδρείο όπου εργάζεται ο πατέρας της. Εκεί συναντά τον Umi και τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Sora, που θα τη μυήσουν στον μυστηριώδη κόσμο του βυθού. Την ίδια στιγμή κάνουν την εμφάνισή τους διάφορα υπερφυσικά φαινόμενα, που επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη.

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Σάββατο 21/02 – 18:30

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/JNNnV_DtMS4

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/tainiothiki-children-of-the-sea/

Βραβείο Κινηματογραφικής Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων (74th Mainichi Film Awards, Ιαπωνία, 2020)

Μέγα Βραβείο Κινηματογραφικού Animation (23rd Japan Media Arts Festival, 2020)

Mind Game

(Ιαπωνία, 2004)





Σκηνοθεσία: Kôji Morimoto, Masaaki Yuasa. Σενάριο: Robin Nishi, Masaaki Yuasa. Με τις φωνές των: Kôji Imada, Sayaka Maeda, Takashi Fujii, Seiko Takuma, Tomomitsu Yamaguchi. Γλώσσα: Ιαπωνικά. Έγχρωμη, 108΄

Ο Nishi, ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης των manga, δολοφονείται ξαφνικά από τη μαφία. Σε κίνδυνο βρίσκεται όμως και η Myon, παιδικής φίλη του Nichi, ο οποίος ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί της εδώ και χρόνια. Καθώς κατακλύζεται από δυνατά συναισθήματα, ο Nishi αψηφά τους θεούς με σκοπό να επιστρέψει στον κόσμο των θνητών και να ζήσει μία ψυχεδελική εμπειρία αυτογνωσίας παρέα με τη Myon και τους φίλους του.

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Σάββατο 21/02 – 21:00

Τρέιλερ: https://youtu.be/H06yuvbpfug

Εισιτήρια:https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/tainiothiki-mind-game/

Μέγα Βραβείο Κινουμένων Σχεδίων (Japan Media Arts Festival, 2004)

Βραβείο Ōfuji Noburō (Mainichi Film Awards, 2005)

Βραβείο για Οπτικά Εφέ (Fantasia Festival, Καναδάς, 2005)

Βραβείο Κινούμενων Σχεδίων (Kino Tayo Film Festival, Παρίσι, 2006)

Lu Over the Wall

(Ιαπωνία, 2017)





Σκηνοθεσία: Masaaki Yuasa. Σενάριο: Reiko Yoshida, Masaaki Yuasa. Με τις φωνές των: Kanon Tani, Shôta Shimoda, Minako Kotobuki, Sôma Saitô, Shin’ichi Shinohara, Ken’ichi Suzumura. Γλώσσα: Ιαπωνικά. Έγχρωμη, 112΄

Ο Kai, ένας εσωστρεφής μαθητής γυμνασίου, ζει με τον πατέρα και τον παππού του στο ερημικό ψαροχώρι Hinashichō. Μια μέρα, πηγαίνοντας στο νησί Mermaid για να παίξει σε μια φιλική μουσική μπάντα, συναντά τη Lu, μια χαρούμενη γοργόνα που τραγουδάει και χορεύει με κέφι. Περνώντας τις μέρες του μαζί της, ο Kai αρχίζει σταδιακά να μοιράζεται τις σκέψεις του και να εκδηλώνει τα αισθήματά του.

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Κυριακή 22/02 – 18:30

Τρέιλερ: https://youtu.be/t-9Voqp8yi8

Εισιτήρια:https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/tainiothiki-lu-over-the-wall/

Βραβείο στην κατηγορία Cristal du long metrage (Annecy Int’l Animated Film Festival, Γαλλία, 2017)

Αργυρό Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων (Fantasia Int’l Film Festival, Καναδάς, 2017)

Βραβείο Ofuji Noburo (Mainichi Film Award, Ιαπωνία,2018)

Μέγα Βραβείο (Japan Media Arts Festival, Ιαπωνία,2018)

Time of EVE

(Ιαπωνία, 2010)





Σκηνοθεσία–Σενάριο: Yasuhiro Yoshiura. Με τις φωνές των: Jun Fukuyama, Kenji Nojima, Rie Tanaka, Rina Satô, Yukana, Michio Nakao. Γλώσσα: Ιαπωνικά. Έγχρωμη, 106΄

Σ’ ένα φουτουριστικό παρόν όπου τα ανδροειδή είναι ευρείας χρήσης, ο μαθητής λυκείου, Rikuo αποφασίζει να ερευνήσει την ασυνάρτητη συμπεριφορά του προσωπικού του ρομπότ, της Sammy. Κάπως έτσι, καταλήγει στο καφέ «Eve‘s Time», ένα μέρος όπου απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ…

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Κυριακή 22/02 – 21:00

Τρέιλερ: https://youtu.be/DpkQHCVHtnI

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/tainiothiki-time-of-eve/