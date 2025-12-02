MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου: Το Trio Korobeinikov στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Το Trio Korobeinikov, αποτελούμενο από την Tatiana Samouil, Pavel Gomziakov και Andrei Korobeinikov έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για μια μαγευτική βραδιά γεμάτη με έργα των Sergei Rachmaninoff, Dmitri Shostakovich & PyotrIlyich Tchaikovsky.

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

Trio Korobeinikov

Tatiana Samouil, βιολί

Pavel Gomziakov, βιολοντσέλο

Andrei Korobeinikov, πιάνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SergeiRachmaninoff: “Trioélégiaque”αρ. 1 σεσολ ελάσσονα

DmitriShostakovich: Τρίο αρ. 2 σε μι έλασσονα, έργο 67

PyotrIlychTchaikovky: Πιάνο Τρίο σε λα ελάσσονα, έργο 50 “Alamémoired’ungrandartiste”

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€, 15€, 10€ (μειωμένο) Για εισιτήρια πατήστε ΕΔΩ.

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

