ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου: Το Quartetto di Cremona απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Το Quartetto di Cremona γιορτάζει την 25η επέτειο του με μία μοναδική συναυλία την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2, στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου.

“Το 2025 έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, το Quartetto di Cremona, καθώς γιορτάζουμε την 25η μας επέτειο. Είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ως έναν από τους βασικούς σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας μας για τα 25 χρόνια του συνόλου. Για να τιμήσουμε αυτή τη σημαντική στιγμή, επιμεληθήκαμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τίτλο Perspectives.
Το ταξίδι μας ξεκινά με έναν συναρπαστικό συνδυασμό ιταλικών και αυστριακών επιρροών, όπως τον οραματίστηκε ο διάσημος συνθέτης Hugo Wolf. Η ιδιαίτερη προσέγγισή του στο ιταλικό belcanto δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που προετοιμάζει το έδαφος για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Ακολουθεί η εμβάθυνση στον πλούτο της ουγγρικής παραδοσιακής μουσικής, με το έργο Κουαρτέτο αρ. 1 του Bartók. Ένα έργο που συχνά παρεξηγείται ως περίπλοκο και δυσαρμονικό, αλλά που στην ουσία αποκαλύπτει την ιδιοφυΐα του συνθέτη μέσα από υπέροχες μελωδίες, αρμονικές υφές και ρυθμική κομψότητα. Η συναυλία ολοκληρώνεται με μια κατάδυση στον κόσμο του Ρομαντισμού, με το εξαιρετικό Κουαρτέτο αρ. 2 του Robert Schumann. Ένα σπάνια παρουσιαζόμενο έργο, που ξεχωρίζει στο σύνολο των κουαρτέτων του Schumann και μεταφέρει τον ακροατή σε έναν κόσμο μαγείας, ονείρου, έντασης, δραματικότητας, γλυκύτητας και πάθους.” Simone Gramaglia

Quartetto di Cremona

Cristiano Gualco Βιολί

Paolo Andreoli Βιολί

Simone Gramaglia Βιόλα

Giovanni Scaglione Βιολοντσέλο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Hugo Wolf: Italian Serenade

Béla Bartók: Κουαρτέτοεγχόρδωναρ. 1 σε λα ελάσσονα

RobertSchumann: Κουαρτέτοεγχόρδωναρ. 2 σε φα μείζονα, έργο 41

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€, 15€, 10€ (μειωμένο)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3492

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

