28ο ΦΝΘ: Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος απονεμήθηκε στον Γιώργο Παπαλιό

Για την καθοριστική συμβολή και προσφορά του στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο και στον πολιτισμό, ο εμβληματικός παραγωγός Γιώργος Παπαλιός, δέχεται τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, που του απονέμει το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ).

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα Παύλος Ζάννας στο Ολύμπιον, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, είπε πως ο Γιώργος Παπαλιός ήταν παρών σε δύο από τις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου: «Ήταν εκεί ως παραγωγός, τη δεκαετία του ’70, όταν η γενιά του Αγγελόπουλου, του Παναγιωτόπουλου, του Σφήκα και του Ψαρρά έκανε τη μετάβαση και δημιούργησε τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο. Και ήταν εκεί, δεκαετίες αργότερα, ως πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, όταν ο Λάνθιμος, ο Κούτρας, η Τσαγγάρη, ο Παπαδημητρόπουλος, ο Τζουμέρκας και άλλοι δημιουργοί ανέτρεψαν τις νόρμες και έδωσαν ώθηση σε αυτό που, σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς, ονομάστηκε “ νέο ελληνικό ρεύμα”. Ήταν εκεί γιατί, ως μαραθωνοδρόμος, γνωρίζει πολύ καλά ότι η τέχνη και η ζωή δεν είναι σπριντ, αλλά ένας μαραθώνιος μεγάλων αποστάσεων, όπου τελικά σημασία, εκτός από την ταχύτητα τερματισμού, έχουν η αντοχή και η διάρκεια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρεαδάκης.

Το βραβείο στον Γιώργο Παπαλιό απένειμε ένας από τους πρωτεργάτες του «νέου ελληνικού ρεύματος», ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Κυνόδοντας» και «Χώρα Προέλευσης», συν-σκηνοθέτης της ταινίας «Η πόλη και η πόλη» και σκηνοθέτης της ταινίας «Ησυχία 6-9» Χρήστος Πασσαλής. «Είναι πολύ συγκινητικό να βρίσκομαι εδώ, ανάμεσά σας, για να τιμήσω έναν άνθρωπο που -για εμάς που αγαπάμε το σινεμά και εργαζόμαστε σε αυτό, έχει υπάρξει σταθερό σημείο αναφοράς, έμπνευσης και δύναμης. Έναν άνθρωπο που έμαθε στο ελληνικό σινεμά να ονειρεύεται περισσότερο απ’ όσο συνήθιζε. Γι’ αυτό του είμαστε ευγνώμονες όλες και όλοι», ανέφερε ο κ. Πασσαλής.

Φανερά συγκινημένος ο Γιώργος Παπαλιός ευχαρίστησε το Φεστιβάλ, όλους τους σκηνοθέτες «αυτούς που δεν είναι πια μαζί μας και αυτούς που είναι ακόμη», τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς και όλους εκείνους που παρείχαν τη στήριξή τους εκείνα τα δύσκολα χρόνια, όπως είπε. «Κάναμε ταινίες και βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που αργότερα ονομάστηκε Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος», υπογράμμισε ο κ. Παπαλιός, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύζυγό του Μαίρη Παπαλιού. «Θέλω να μοιραστώ αυτό το βραβείο με έναν άνθρωπο με τον οποίο, πριν από 55 χρόνια, ξεκινήσαμε μαζί το ταξίδι στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Μαζί κάναμε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και σίριαλ. Η ίδια δημιούργησε και το δικό της φεστιβάλ Αναπήρων και για τρία χρόνια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο: η Μαίρη Παπαλιού», σημείωσε.

Μετά την απονομή, ακολούθησε η προβολή της ταινίας «Τρέχοντας τα κύματα» για τη ζωή του εμβληματικού παραγωγού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραπιπερίδη. «Στην ταινία έχουν συμπεριληφθεί κάποια μικρά φιλμάκια που γύρισα όταν ήμουν 20 χρονών, οπότε δείτε τα με συμπάθεια. Ήταν η αιτία που αποφάσισα να μη γίνω σκηνοθέτης αλλά παραγωγός», «προειδοποίησε» αστειευόμενος ο κ. Παπαλιός.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση με το κοινό, στο πλαίσιο της οποίας ο Γιώργος Παπαλιός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα βιβλίο για το σινεμά, το οποίο θα περιλαμβάνει μεγάλο μέρος από το προσωπικό του ημερολόγιο καθώς και ιστορίες από τη θητεία του στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.