Ζαχαριάδης: Δεν είναι επιλογή μας η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ, εργαζόμαστε για μια μεγάλη Προοδευτική Συμμαχία

«Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια συντεταγμένη και συγκροτημένη, η οποία επιδιώκει την ευρύτερη ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων», ανέφερε σε συνέντευξη του στον ραδιοφωνικό σταθμό Ertnews Radio, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης και εξήγησε:

«Οι δυνάμεις στις οποίες απευθυνόμαστε είναι μικρότερες κινήσεις όπως του Ν. Κοτζιά, της Λ. Κατσέλη, του Π. Κόκκαλη, και μεγαλύτερες κινήσεις, δηλαδή στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ και φυσικά στον Αλ. Τσίπρα».

Για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Εάν το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του πάρει μία απόφαση ότι κατεβαίνουν μόνοι -και το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι αυτό- και πάνε να κερδίσουν τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης μπαίνει ένα ερώτημα σε όλους τους υπόλοιπους τι θα κάνουμε. Εγώ δεν συμφωνώ να πάμε σπίτι μας, όπως δεν συμφωνώ και με το να κάνουμε μία καταγραφή των σημερινών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ -και αυτό λέει και η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής- είναι η ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, η ενότητα και η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να μετέχουμε και πρέπει να μετέχουμε με τρόπο θετικό. Ούτε να κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέμε, ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο. Όμως όταν κάνεις μια τοποθέτηση και λες “άμα δεν γίνει έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, θα κατέβω μόνος μου”, αυτό στο τέλος της ημέρας λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δεν πιστεύω να βγει κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να πει, αντίστοιχα, ότι πάμε να κερδίσουμε και εμείς με μια ψήφο τον κ. Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη σοβαρότητα και ρεαλισμό σε αυτά τα θέματα. Γιατί όσο μη ρεαλιστικό είναι για το ΠΑΣΟΚ, άλλο τόσο είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να κερδίσει με μια ψήφο – και λίγο παραπάνω. Εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε και να πετύχουμε το Plan A, το οποίο είναι ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου».

Σχολιάζοντας την τακτική του ΠΑΣΟΚ είπε ακόμη: «Βεβαίως και έχει ιστορική ευθύνη το ΠΑΣΟΚ. Αν πάει σε αυτή τη γραμμή δίνει ευκαιρία για τρίτη θητεία Μητσοτάκη, επί της ουσίας, γιατί εκεί μας οδηγεί αυτή η γραμμή».

Επιχειρηματολογώντας για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Ο κόσμος λέει στις δημοσκοπήσεις ότι αν ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις -που λέμε εμείς, που λέει ο Φάμελλος και σωστά το λέει- και υπάρξει ένα αντίπαλο δέος, το 40% θεωρεί ότι μπορούμε να κερδίσουμε κιόλας. Αν δεν γίνει αυτό, είναι πιο λίγες οι πιθανότητες, προφανώς».