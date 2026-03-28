Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όλες οι δίκες για τα Τέμπη θα γίνουν κύριε Φλωρίδη και κύριε Μητσοτάκη – Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με μακροσκελή της ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά με τις δίκες για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η ίδια προσωπικά εγγυάται ότι «όλες οι δίκες θα γίνουν» καθώς και ότι «όλη η αλήθεια θα αποκαλυφθεί». Παράλληλα, επισημαίνει: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αν νομίζετε ότι οι πολίτες είναι ηλίθιοι και ότι η κοινωνία τρώει κουτόχορτο, είστε απλώς βαριά ανόητοι και θα γευτείτε την ηχηρή διάψευση από τους ίδιους τους πολίτες. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν εξαγοράζονται όλοι ούτε όλα αγοράζονται. Η Δικαιοσύνη είναι υπόθεση της κοινωνίας. Η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί προϋπόθεση ύπαρξης της κοινωνίας. Και στα σκοτεινά σχέδιά σας θα βρείτε απέναντι όλους εμάς, γονείς, συγγενείς, συνηγόρους, την ίδια την κοινωνία».