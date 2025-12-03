Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτής της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης

«Είμαστε με την ειρήνη, είμαστε κατά του ΝΑΤΟ, είμαστε κατά των βάσεων, είμαστε κατά της επιβολής μιλιταριστικών συμφωνιών, όπως η “Συμφωνία των Πρεσπών”, που πήγαν να την περάσουν και για αριστερή συμφωνία. Είμαστε υπέρ της πολιτικής του γενικού αφοπλισμού και βεβαίως κατά της διαφθοράς που σκοτώνει», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, κατά την συζήτηση του ν/σ του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας: «Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Τροποποίησης της υπό στοιχεία 014Γ/20 Σύμβασης για την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών τύπου “RAFALE”».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, τόνισε ότι «οι εξοπλιστικές συμβάσεις διαχρονικά επιβάρυναν τη χώρα μας και η δουλειά που έγινε το 2015, ανέδειξε ότι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι του παράνομου, απεχθούς, μη νόμιμου και επονείδιστου μη βιώσιμου χρέους, συνδεόταν ακριβώς με εξοπλιστικές συμβάσεις διαφθοράς» και επισήμανε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα και κίνημα που επιμένει στον λογιστικό έλεγχο των λεγομένων χρεών, που επιμένει ότι δεν μπορεί η χώρα να συνάπτει συμφωνίες και να πληρώνει αμύθητα ποσά δήθεν για την άμυνα. Η άμυνα ξέρετε δεν είναι τα όπλα. Η άμυνα είναι το φρόνημα και η ψυχή των ευπατρίδων και ο λαός της χώρας αυτής, διαχρονικά το φρόνημα του, το έδειξε, αντιστάθηκε, στη ναζιστική μπότα, στη χούντα, ανεξαρτήτως του ποιος είχε την υπεροπλία».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «είναι αυτονόητο, την ίδια ώρα που η Πλεύση Ελευθερίας αναγνωρίζει ότι η πραγματική άμυνα της χώρας, είναι μια κορυφαία αποστολή, την ίδια ώρα γνωρίζει ότι η άμυνα της χώρας δεν έχει να κάνει με αυτές τις συμβάσεις εξοπλισμών που συχνά αφήνουν τη χώρα εκτεθειμένη και χωρίς υπεράσπιση, όπως έγινε το 2015 όταν επιβλήθηκε στη χώρα η παραβίαση τη δημοκρατικής εντολής και έγινε από μέσα η προδοσία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, λέγοντας ότι «ήταν κολαούζος του ‘Ακη Τσοχατζόπουλου… την κρίσιμη περίοδο που ο Τσοχατζόπουλος ενεπλάκη σε μείζονα σκάνδαλα» στα εξοπλιστικά. Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «…η κυβέρνηση θα φύγει και θα μας κάνει τη χάρη να τελειώσει αυτή τη διακυβέρνηση που έχει προ πολλού εκπέσει στις συνειδήσεις των πολιτών».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι μαζί με τους παραγωγούς και συμπαραστέκεται στον αγώνα τους. «Τα μπλόκα είναι το μέσο των αγώνων των ανθρώπων αυτών, που με τα χέρια τους φροντίζουν για να έχουμε όλοι να φάμε», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ τους υποδέχεται (εν. αγρότες) με καταστολή, βία, με τραυματισμούς από την αστυνομία».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναρωτήθηκε αν «η ΝΔ ακόμα συνομιλεί με τον “φραπέ” και κανονίζει πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή;», γιατί όπως είπε «μαθαίνουμε εμείς από τα μέσα ενημέρωσης ότι 11 Δεκεμβρίου έχετε συνεννοηθεί εσείς και ο “φραπές”, ο Ξυλούρης, ο κακοποιός αυτός, να έρθει στην εξεταστική επιτροπή. Αλλά η εξεταστική ούτε το έχει αποφασίσει, ούτε κλήση έχει σταλεί. Είναι ποτέ δυνατόν, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου μα συνεχίζονται οι συνεννοήσεις κακοποιών με κακοποιούς;».

Κλείνοντας την ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «αυτή την “κατηφόρα” εμείς απλώς θα την παρατηρήσουμε μέχρι του τέλους. Κρίνω πραγματικά ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτής της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης και είμαστε πολύ κοντά σε μια “καινούργια ημέρα”».