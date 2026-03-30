Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Ελλάδα μέσω του υπουργείου Εξωτερικών για το ότι η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο.

Από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι η απόφαση για την απαγόρευση εισόδου στον Πανάγιο Τάφο πάρθηκε για λόγους ασφαλείας, καθώς όπως είπε κι οι λατρευτικοί τόποι έχουν γίνει στόχος των ιρανικών επιθέσεων. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε οι πιστοί να τελούν τα θρησκευτικά καθήκοντά τους με ασφάλεια.

Η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο και τονίζει πως “το Status Quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό από όλους”.

“Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να τελέσει τη λειτουργία για την Καθολική Κυριακή των Βαΐων”, αναφέρεται σε ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην επίσημη σελίδα του στην πλατφόρμα X και προσθέτει:

“Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το Status Quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει των επερχόμενων εορτασμών του Πάσχα”.

“Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την ακλόνητη υποστήριξή της προς τις Χριστιανικές Εκκλησίες στην Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του Status Quo του Παναγίου Τάφου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες”, τονίζει ακόμα το ΥΠΕΞ.