Υπέρ της συμπόρευσης με τον Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος – Πολάκης: Αυτό είναι διάσπαση

Την συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα εισηγείται ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Κατά την διάρκεια της εισήγησής του στην Πολιτική Γραμματεία, η συνεδρίαση της οποίας είναι σε εξέλιξη, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει ότι η παραίτηση Τσίπρα παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα.

«Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει» ανέφερε ο κ. Φάμελλος, σύμφωνα με το iefimerida.gr για να προσθέσει: «Με Πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση» τόνισε, σπεύδοντας να συμπληρώσει: «Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών».

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε παράλληλα ότι «στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ» και τόνισε: «Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης».

Αντέδρασε ο Πολάκης, έντονη διαφωνία με Φάμελλο

Στη συνεδρίαση αντέδρασε κατά πληροφορίες ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος φέρεται να είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό που προτείνει είναι διάσπαση του κόμματος, επιμένοντας στην θέση που έχει εκφράσει ότι «η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή. Η δημιουργία ενός νέου κόμματος, νομοτελειακά σημαίνει διαφωνία στις προγραμματικές μας θέσεις».

«Δεν είναι διάσπαση είμαι κάθετα αντιθετος με Πολάκη» απάντησε κατά πληροφορίες ο κ. Φάμελλος.