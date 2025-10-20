Βρούτσης: Σύντομα έρχεται μια τεραστίων διαστάσεων υποδομή που θα αλλάξει τον χάρτη του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη

Υπογράφεται αύριο στο υπουργείο Αθλητισμού, συμφωνία με δήμο της δυτικής Θεσσαλονίκης, προκείμενου να χρησιμοποιηθεί προσωρινά η κολυμβητική δεξαμενή του, φιλοξενώντας αθλητές του κλειστού Ποσειδωνίου, όπως αποκάλυψε αποκλειστικά στον Status 107,7 ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

«Θέλω να σας μιλήσω για έναν πολύ γενναίο δήμαρχο, αξιοπρεπή, έντιμο που είδε την ανάγκη και είναι πρόθυμος να βοηθήσει στο αθλητικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Του αξίζουν συγχαρητήρια», υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό, «πολύ σύντομα έρχεται μία τεράστιων διαστάσεων υποδομή που θα αλλάξει τον αθλητικό χάρτη του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη».

«Η υλοποίηση της συμφωνίας για το κρίσιμο ζήτημα της πλήρους χρηματοδότησης του νέου έργου, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Θα είναι κάτι που θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε στην εκπομπή Τάδε Έφη Άρης, ο κ. Βρούτσης.

Το Εθνικό Κολυμβητήριο έχει πρώτη φορά οικοδομική άδεια

Στο μεταξύ, «για πρώτη φορά το Εθνικό Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει κλειστό, έχει αποκτήσει στη πιο σύγχρονη εκδοχή της την οικοδομική άδεια που δεν είχε ποτέ», γνωστοποίησε ο κ. Βρούτσης και «τώρα είμαστε σε φάση αξιολόγησης της στατικής του επάρκειας».

Τέλος υπογράμμισε ότι η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, ζητώντας συγνώμη από αθλητές και γονείς, ως θεσμικός παράγοντας της Πολιτείας γι αυτό που δεν έγινε τόσα χρόνια, όπως χαρακτηριστικά είπε.