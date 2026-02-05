MENOY

Βουλή: Συστάθηκε η Ειδική Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα που είχε προτείνει ο Μητσοτάκης – Πρόεδρος ο Γιάννης Οικονόμου

Εκλέχθηκε το διακομματικό προεδρείο της νέας Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τη «μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και των διεθνών εξελίξεων», η σύσταση της οποίας είχε προταθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια.

Το πρώτο καμπανάκι για την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αναμένεται να χτυπήσει εντός της επόμενης εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με το newsit.gr προγραμματίζεται να συνεδριάζει ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα.

Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου, όπως είχε προταθεί εξαρχής από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη του προεδρείου, όλοι οι προτεινόμενοι βουλευτές έλαβαν 19 θετικές ψήφους, ενώ καταγράφηκαν 6 λευκά ψηφοδέλτια. Απείχαν οι βουλευτές-μέλη της επιτροπής που προέρχονται από τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Η Επιτροπή συγκροτείται από 26 μέλη: 14 βουλευτές της ΝΔ, 3 του ΠΑΣΟΚ, 2 του ΣΥΡΙΖΑ, 2 του ΚΚΕ και από έναν βουλευτή από τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς και έναν ανεξάρτητο βουλευτή.

Η διάρκεια των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα έχει οριστεί σε τέσσερις μήνες, αρχής γενομένης από σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026.

