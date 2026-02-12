MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που αφορά την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Το νομοσχέδιο όπως αναφέρει το ΑΠΕ, εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετούν σήμερα κατά τη συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Στη συζήτηση αναμένονται παρεμβάσεις πολιτικών αρχηχών, ενώ αναμένεται να θελήσουν και αρκετοί βουλευτές να εγγραφούν για να τοποθετηθούν. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου εάν χρειαστεί θα συνεχιστεί και αύριο, Παρασκευή, όπου θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία.

Στο νομοσχέδιο -μέχρι την ένραξη της συνεδρίασης- έχει κατατεθεί παράλληλα και μια βουλευτική τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, με θέμα «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Για επαρκείς μισθούς και εργασία με αξιοπρέπεια».

