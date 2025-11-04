MENOY

Βουλή: Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ

Για ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και «πολιτική αλαζονεία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας σφοδρή διαφωνία για την αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 13:00 στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν μάλιστα να φωτογραφηθούν έξω από την αίθουσα της Γερουσίας όπου θα διεξαγόταν η σχετική συνεδρίαση.

Η σχετική φωτογραφία:

Ο βουλευτής Χαλκιδικής και υπεύθυνος τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, σε δηλώσεις του ανέφερε: «Η αναβολή της σημερινής θεσμικής διαδικασίας από την πλευρά της κυβέρνησης αποδεικνύει την πολιτική της αλαζονεία και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η πολιτική της αλαζονεία αναδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Πρόκειται για μια διαδικασία, την οποία εμείς δεν θα επιτρέψουμε. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο να προσπαθούμε να αναδείξουμε τα θέματα των ΕΛΤΑ και τον δημόσιο χαρακτήρα τους μέσα από μια σημαντική βιώσιμη πρόταση».

Πέραν αυτού, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Διονύσης Καλαματιανός ανέφερε για το ζήτημα της αναβολής: «Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει, πρέπει να ενημερωθεί η Βουλή, οι βουλευτές, όλος ο ελληνικός λαός για το τι συνέβη σχετικά με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων αυτών και να έρθουν οι υπουργοί να απολογηθούν για όλα αυτά. Τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας δεν αφορούν τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό αφορά η ερήμωση και εγκατάλειψη της υπαίθρου με ευθύνη της κυβέρνησης».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο κ. Χρήστος Κατσώτης σημείωσε «η κυβέρνηση αξιοποιεί την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου για να αποφύγει να απολογηθεί. Οφείλει να απολογηθεί και να πάρει πίσω την απόφαση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ».

