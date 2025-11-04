MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Boυλή: Αναβλήθηκε η κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα

Αναβλήθηκε η κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το ζήτημα των ΕΛΤΑ που είχε προγραμματιστεί για σήμερα (04/11), μετά την παραίτηση του CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρη Σκλήκα.

Τα μέλη των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για θέματα των ΕΛΤΑ, είχε προγραμματιστεί να ενημερώσουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριος Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, Ιωάννης Παπαχρήστου και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόριος Σκλήκας, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημερώθηκε για την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα γύρω στις 11:30 το πρωί. Τότε ζήτησε να του σταλεί και γραπτώς και όταν αυτό έγινε, ανακοίνωσε την αναβολή της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Υπερταμείο ενημέρωσε τη Βουλή ότι θα συνεδριάσει το ΔΣ για να κάνει δεκτή την παραίτηση του CEO.

Με το Πρόεδρο της Βουλής επικοινώνησε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να προχωρήσει κανονικά σήμερα η συνεδρίαση.

