Βορίδης: Ο Βάρρας έφερε στην εξεταστική 700 σελίδες υπόμνημα και δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο

Ως «επικοινωνιακό» χαρακτήρισε όλο αυτό που συμβαίνει με το επίμαχο έγγραφο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, που αφορούσε στην κατανομή των δημοσίων βοσκοτόπων το 2020, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, μετά και τον σάλο που επικράτησε χθες στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βορίδης ενημέρωσε πως ο ίδιος ουδέποτε είχε συναντηθεί με τον κ. Βάρρα κατά την παραμονή του στο Μέγαρο Μαξίμου ως υπουργός Επικρατείας. «Μπορεί να ήταν σε άλλο κτίριο, να έκανε άλλη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόκειται για ένα έγγραφο στις 20 Ιουλίου του 2020 το οποίο εμφανίζεται τώρα, κατά το οποίο προτείνει ο κ. Βάρρας κάποιες αλλαγές στην υπουργική απόφαση της τεχνικής λύσης, επειδή διαπίστωσε πως υπάρχει αυξημένο ζωικό βασίλειο στην Κρήτη. Ένα ερώτημα είναι «γιατί εμφανίζεται τώρα μετά από 5 μήνες δουλειά», όπως αναρωτήθηκε. «Εγώ ποτέ δεν είχα αρνηθεί ότι είχα γνώση της αυξήσεως του ζωικού κεφαλαίου, από το 2019 γίνεται αυτή η συζήτηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλαξε η υπουργική απόφαση της τεχνικής λύσης -συνέχισε ο κ. Βορίδης- σύμφωνα με τα προτεινόμενα εν πολλοίς. «Πότε άλλαξε; Με την πρόταση κατανομής που έκανε ο Φάνης Παππάς. Δηλαδή ο Παππάς έρχεται το 2020 αφού φεύγει ο Βάρρας, προτείνει ορισμένα από αυτά τα μέτρα για να υπάρξει συγκράτηση και εξορθολογισμός των ενισχύσεων, επειδή υπάρχει αυτή η υπέρμετρη αύξηση των δηλώσεων», υπογράμμισε.

«Γίνεται μια προσπάθεια να πούμε ότι ο Βορίδης το ήξερε και δεν πήρε μέτρα, ενώ του τα είχε προτείνει ο Βάρρας», είπε.

Και πρόσθεσε λέγοντας: «Η ήπια εξήγηση στο “γιατί τώρα” είναι πως ακόμη και ο Βάρρας το έχει ξεχάσει ότι μου το έχει στείλει, αλλιώς γιατί να μην το παρουσιάσει στην εξεταστική; Έχει φέρει 700 σελίδες υπόμνημα και δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Εγώ δεν το θυμάμαι αν μου το έχει δώσει, αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό: έχει πάει σε ένα πρωτόκολλο μέσα στα πολλά έγγραφα και δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Ο Βάρρας όμως έχει τοποθετηθεί στην τεχνική λύση και έχει πει πως δεν θα πρότεινε τίποτα στον υπουργό από αυτήν, γιατί τη θεωρεί συλλήβδην παράνομη».

«Κυρίως όμως, ο Βάρρας αφού έχει πει πως η τεχνική λύση είναι παράνομη, έχει γυρίσει κι εφαρμόσει στην προσωρινή καταβολή της ενίσχυσης του 2020 την τεχνική λύση, και μάλιστα την τεχνική λύση του 2019. Αν το θυμόμουν κι εγώ αυτό το έγγραφο, θα το είχα παρουσιάσει ο ίδιος στην εξεταστική. Αδυνατώ να σκεφτώ ότι κάποιος όμως έχει έγγραφα που δεν παρουσιάζει για να μην κριθούν και απαντηθούν στην επιτροπή, παρουσιάζοντάς τα μετά το πέρας των εργασιών της εξεταστικής, μόνο και μόνο για να κάνουμε τη συζήτηση αυτή».

«Καταλαβαίνω τον πολιτικό τζέρτζελο, αλλά δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη»

Στη συνέχεια, η συζήτηση εστίασε και στο ίδιο το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής, με τον κ. Βορίδη να επισημαίνει πως αξιολογήθηκαν τα πάντα, προσκομίστηκαν χιλιάδες σελίδες εγγράφων, ρωτήθηκαν τα πάντα, αλλά από όλη αυτήν τη διαδικασία «δεν υπήρξε ένας που να πει πως πήρε ένα ευρώ ο Μάκης».

«Υπήρξε κάποιος να πει ότι σήκωσα το τηλέφωνο και είπα να πάρει παράνομα κάποιος αγρότης ένα ευρώ; Παρακολουθούν και συνομιλίες μεταξύ τρίτων για 1 χρόνο, αυτόν τον χρόνο όμως ένα τηλέφωνο με πήραν; Μιλούσαν μόνο μεταξύ τους, δεν είναι φίλοι μου αυτοί οι 76 που κατέθεσαν, ήταν και πολιτικοί μου αντίπαλοι ανάμεσά τους. Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνω τον πολιτικό τζέρτζελο και τα επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη. Στο πόρισμα αποκρούονται ρητώς οι πολιτικές μου ευθύνες».