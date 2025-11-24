MENOY

Βολουδάκη για το βιβλίο Τσίπρα: Δεν θα το διαβάσω, διαβάζω άλλο μυθιστόρημα αυτή την εποχή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και αν θα το διαβάσει, ρωτήθηκε η Σέβη Βολουδάκη στη διάρκεια τηλεοπτικής της παρουσίας στον ΣΚΑΪ. Η υφυπουργός Μετανάστευσης ξεκαθάρισε πως δεν θα το πράξει και εξήγησε τους λόγους.

«Όχι (δεν θα το διαβάσω), γιατί να το διαβάσω; Διαβάζω ένα άλλο μυθιστόρημα αυτή την εποχή. Προϊόντα χρόνου είναι αυτά;» είπε αρχικά η κ. Βολουδάκη.

«Οι άνθρωποι που έζησαν το Μάτι, πιστεύετε θα διαβάσουν το βιβλίο με αυτό τον λυρισμό και τον μυθιστορηματικό τρόπο με τον οποίο αφηγείται ο κ. Τσίπρας τα γεγονότα; Ή αυτά που βλέπουμε με κριτική για υπουργούς. Δηλαδή επιβεβαιώνει ότι είχε υπουργούς με τους οποίους έριχνε τη χώρα στα βράχια, αλλά τι να κάνει, αυτούς είχε, με αυτούς πορευόταν. Είναι δυνατόν;» πρόσθεσε η υπουργός Μετανάστευσης.

