Βολουδάκη: Δεν πρέπει να κλείσουν ΕΛΤΑ σε απομακρυσμένες περιοχές πριν διασφαλιστεί πώς οι κάτοικοι θα εξυπηρετούνται

Φωτογραφία: Intime
«Αν χρειάζεται κάποια αναδιάρθρωση να γίνει. Να γίνει και έλεγχος των οικονομικών και να δούμε πως μπορούν να είναι κερδοφόρα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό σε χωριά απομακρυσμένες νησιωτικές κι ορεινές περιοχές», τόνισε η Σέβη Βολουδάκη για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

«Φταίει η διοίκηση των ΕΛΤΑ προφανώς που εφάρμοσε αυτά τα μέτρα. Ότι κλείνουν 204 καταστήματα δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε όταν ανακοινώθηκαν ποια και πού είναι και γι’ αυτό το λόγο πάρα πολλοί από εμάς ζητήσαμε να έχουμε και μία περαιτέρω ενημέρωση και να δούμε πως μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό», είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συμετέχοντας σε πάνελ στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Ξέρουμε όλοι ότι τα ταχυδρομεία είναι κάτω από τον έλεγχο του Υπερταμείου, με το νόμο 43 89 του 2016, άρα λοιπόν δεν είναι δημόσιο αυστηρά. Όλο αυτό θέλει σχέδιο κι αν πράγματι υπάρχει πλάνο για να εξυπηρετούνται όλοι αυτοί οι κάτοικοι και να μην αλλάξει τίποτα στην ποιότητα των υπηρεσιών πρέπει να εφαρμοστεί ή να το εξηγήσουμε στους κατοίκους, ώστε να ξέρουν ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Να ξέρουν πώς και πότε θα λαμβάνουν τη σύνταξή τους, για παράδειγμα πώς και πότε θα πληρώνουν λογαριασμούς. Και να γίνει το μάζεμα, το οικονομικό. Θεωρώ πως δεν πρέπει να κλείσουν καταστήματα ΕΛΤΑ εκτός και αν διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα μπορέσουν να εξυπηρετούνται με την ίδια ποιότητα και με καλύτερο τρόπο, είπε η Σέβη Βολουδάκη.

Σέβη Βολουδάκη

