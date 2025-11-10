Βολές Γεραπετρίτη κατά Σαμαρά: Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφή για την χώρα

Μία μέρα μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε τη δική του απάντηση στα όσα του καταλόγισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Σίας Αναγνωστόπουλου από τη Νέα Αριστερά για τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, ο υπουργός Εξωτερικών μεταξύ άλλων ανέφερε στην Ολομέλεια: «Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα μπορεί να είναι αρνητική, στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για την χώρα».

Για το θέμα τη Διάσκεψης , ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πώς παρά τη συνθετότητα των στιγμών, «αυτός είναι ο κατάλληλος χρονισμός ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύση στα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου», τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, «η Ελλάδα έχει την ισχύ να καταστεί ηγέτιδα δύναμη», καθώς διαθέτει και ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και «συνομιλεί με τις χώρες».

Ειδικά για την Τουρκία, όπως είπε, «παρά τα προβλήματα έχουμε βρει μία λειτουργική σχέση ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις».

Ωστόσο, όπως ανέφερε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, στην οποία δεν απέκλεισε της συμμετοχή τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και άλλων Οργανισμών.