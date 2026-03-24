Βίντεο Μαρινάκη για τα μέτρα στήριξης: “Δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη”

Στα βασικά ερωτήματα που διατυπώνουν οι πολίτες μετά τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και ευρύτερα στην αγορά, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επιχειρεί να απαντήσει, με ανάρτησή του στο TikTok, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Έχετε και με το δίκιο σας πολλές απορίες, ή ενστάσεις μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Μάζεψα τις πιο βασικές και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω», αναφέρει στην αρχή του βίντεο ο Παύλος Μαρινάκης, επιλέγοντας μια πιο άμεση μορφή επικοινωνίας για να παρουσιάσει τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πρώτο ερώτημα στο οποίο στέκεται ήταν το πρακτικό όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές. Όπως λέει, «στην πραγματικότητα παίρνουν πίσω αυτά τα οποία δίνουν παραπάνω για βενζίνη, λόγω των αυξήσεων», φέρνοντας ως παράδειγμα έναν οδηγό που δαπανά 150 ευρώ τον μήνα για καύσιμα και, σύμφωνα με τον ίδιο, θα λάβει πίσω 25 ευρώ, δηλαδή όσο αντιστοιχεί στην επιβάρυνση από τις ανατιμήσεις. Για όσους χρησιμοποιούν diesel, υποστηρίζει ότι η ενίσχυση αποτυπώνεται απευθείας στην αντλία, με μείωση 20 λεπτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην κριτική που διατυπώνεται για τη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να εξηγήσει ότι, με βάση τα ευρωπαϊκά περιθώρια, η μείωση του ΕΦΚ στο diesel θα μπορούσε να φθάσει έως 8 λεπτά το λίτρο, ενώ η κυβερνητική παρέμβαση -όπως είπε- οδηγεί σε μείωση 20 λεπτών. Αντίστοιχα, για τη βενζίνη αναφέρει ότι το επιτρεπόμενο περιθώριο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης φθάνει έως 34,1 λεπτά, ενώ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μεταφράζονται, κατά τον ίδιο, σε όφελος 36 λεπτών και 43 λεπτών για τις νησιωτικές περιοχές. «Άρα και στη βενζίνη, το μειώνουμε παραπάνω», σημειώνει.

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά και στις συγκρίσεις με την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι το όφελος από τις παρεμβάσεις στα καύσιμα εκεί ανέρχεται στα 30 λεπτά, ενώ στην Ελλάδα -όπως είπε- το κέρδος για τους περισσότερους καταναλωτές διαμορφώνεται στα 36 λεπτά και στα 43 λεπτά για τα νησιά. Ως προς την κριτική ότι η Ισπανία έχει προχωρήσει και σε πρόσθετα μέτρα, αντέτεινε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει, πριν από λίγους μήνες, τη «μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση», με μείωση του φόρου εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, με μεγαλύτερο όφελος για όσους έχουν παιδιά ή είναι νέοι.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά και στο ερώτημα κατά πόσον τα χρήματα των παρεμβάσεων ενδέχεται να καταλήξουν στις εταιρείες αντί στους καταναλωτές. «Λογική απορία. Όχι, γιατί έχουμε βάλει και πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, άρα θα περάσουν τα μέτρα αυτά στον καταναλωτή», αναφέρει, επιχειρώντας να διαβεβαιώσει ότι η ενίσχυση θα έχει άμεσο αντίκρισμα στην αγορά.

Ως προς το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης, εφόσον οι συνθήκες επιδεινωθούν. «Τα μέτρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, αλλά αν ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη», σημειώνει, συνδέοντας το περιθώριο νέων πρωτοβουλιών με την πορεία των φορολογικών εσόδων και τη δυνατότητα της κυβέρνησης να επιστρέφει, όπως ανέφερε, στην κοινωνία μέρος όσων έχει στερηθεί.