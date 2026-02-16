MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Σε άλλο κράτος θα είχαν παραιτηθεί υπουργοί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση “Βιολάντα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Το θέμα δεν είναι αν παρανόμησε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Το θέμα είναι ότι από την πρώτη στιγμή, υπουργοί έβγαιναν και υπερασπίζονταν την οποιαδήποτε παρανομία έγινε ή δεν έγινε. Και αυτό συνιστά ωμή παρέμβαση στην δικαιοσύνη», υποστήριξε σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πρόσθεσε: «Σε άλλο κράτος θα είχαν παραιτηθεί υπουργοί μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι Σαββατοκύριακο».

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: 32χρονος παρασύρθηκε από τρένο ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Εύη Βατίδου: “Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα με τον Κούγια, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου – Ήταν μίσος”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη άνδρας στη Φθιώτιδα που πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Πέντε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να σας λείπουν αν νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Ο Ακύλας ξεσήκωσε το κοινό και δηλώνει έτοιμος να το… φέρει – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κιβωτός του Κόσμου: Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου ζήτησε η εισαγγελέας για ξύλο, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία σε ανήλικους