Βελόπουλος: Σε άλλο κράτος θα είχαν παραιτηθεί υπουργοί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση “Βιολάντα”

«Το θέμα δεν είναι αν παρανόμησε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Το θέμα είναι ότι από την πρώτη στιγμή, υπουργοί έβγαιναν και υπερασπίζονταν την οποιαδήποτε παρανομία έγινε ή δεν έγινε. Και αυτό συνιστά ωμή παρέμβαση στην δικαιοσύνη», υποστήριξε σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πρόσθεσε: «Σε άλλο κράτος θα είχαν παραιτηθεί υπουργοί μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι Σαββατοκύριακο».