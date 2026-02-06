Βελόπουλος: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για τους δουλεμπόρους

«Αν ο Μαροκινός λαθροδιακινητής ήξερε ότι μετά τα τρία αλτ του λιμενικού ακολουθούν πυρά δεξιά, αριστερά του σκάφους και αν δεν υπάκουε θα εφαρμοζόταν ο νόμος, θα επιχειρούσε να εμβολίσει το σκάφος του λιμενικού;» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Χίου

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Γιατί, αντί να ζητάμε να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία που τους στέλνει, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ δήθεν αλληλοκατηγορούνται για το εκλογικό τους ακροατήριο και δεν μιλούν για τις κυρώσεις εναντίον των δουλεμπόρων του τουρκικού κράτους. Γιατί όλοι αυτοί σιωπούν και δεν ζητούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας;».