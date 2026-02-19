Βελόπουλος: Λίαν επικίνδυνες για τα εθνικά μας θέματα οι παιδαριώδεις επιλογές του πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά

«Οι παιδαριώδεις επιλογές του πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά με τα “ήρεμα νερά” και την επίσκεψη στην ‘Αγκυρα, αποδεικνύονται έπειτα από την αισχρή παρέμβαση του τουρκικού Υπουργείου ‘Αμυνας λίαν επικίνδυνες για τα εθνικά μας θέματα», υποστήριξε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύση ανέφερε: «Σοβαρή πολιτική σημαίνει σοβαρή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Δυστυχώς ο πρωθυπουργός αποδεικνύεται ασόβαρος και άρα επικίνδυνος στη διαχείριση αυτή».