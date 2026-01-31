MENOY

Βελόπουλος: Η ΝΔ έκανε τη χώρα “πάμε κι όπου βγει”, χωρίς ελέγχους και μηχανισμούς αποτροπής θανατηφόρων συμβάντων

Φωτογραφία: Intime
«Η ΝΔ έκανε τη χώρα “πάμε κι όπου βγει”, χωρίς ελέγχους και μηχανισμούς αποτροπής θανατηφόρων συμβάντων. Ακόμα μια απόδειξη είναι η ιστορία της “Βιολάντα”», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, για την τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε πως «το χειρότερο είναι ότι με αυτά που δεν κάνει η ΝΔ για την ασφάλεια των εργαζομένων, υπάρχουν εκατοντάδες (;), χιλιάδες (;) ΒΙΟΛΑΝΤΕΣ δυστυχώς. Βόμβες θανατηφόρες».

Κυριάκος Βελόπουλος

