Βελόπουλος: Η ΝΔ έκανε τη χώρα “πάμε κι όπου βγει”, χωρίς ελέγχους και μηχανισμούς αποτροπής θανατηφόρων συμβάντων

«Η ΝΔ έκανε τη χώρα “πάμε κι όπου βγει”, χωρίς ελέγχους και μηχανισμούς αποτροπής θανατηφόρων συμβάντων. Ακόμα μια απόδειξη είναι η ιστορία της “Βιολάντα”», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, για την τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε πως «το χειρότερο είναι ότι με αυτά που δεν κάνει η ΝΔ για την ασφάλεια των εργαζομένων, υπάρχουν εκατοντάδες (;), χιλιάδες (;) ΒΙΟΛΑΝΤΕΣ δυστυχώς. Βόμβες θανατηφόρες».