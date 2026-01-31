Βελόπουλος: Η ΝΔ έκανε τη χώρα “πάμε κι όπου βγει”, χωρίς ελέγχους και μηχανισμούς αποτροπής θανατηφόρων συμβάντων
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Η ΝΔ έκανε τη χώρα “πάμε κι όπου βγει”, χωρίς ελέγχους και μηχανισμούς αποτροπής θανατηφόρων συμβάντων. Ακόμα μια απόδειξη είναι η ιστορία της “Βιολάντα”», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, για την τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε πως «το χειρότερο είναι ότι με αυτά που δεν κάνει η ΝΔ για την ασφάλεια των εργαζομένων, υπάρχουν εκατοντάδες (;), χιλιάδες (;) ΒΙΟΛΑΝΤΕΣ δυστυχώς. Βόμβες θανατηφόρες».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ετεοκλής Παύλου για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου: Μη βγαίνεις στην πρεμιέρα δείχνοντας με το δάχτυλο την υπόλοιπη τηλεόραση
- Νεκρός ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί από ΙΧ στις Σέρρες – Ο οδηγός τον εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένο
- Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία την Τετάρτη από τους ιδιοκτήτες ταξί και μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας