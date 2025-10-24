MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Έχουμε δυστυχώς μία κυβέρνηση καθαρά διχαστική και επικίνδυνη

«Η κυβέρνηση που έκανε τα πάντα για να διχάσει τους Έλληνες, τώρα πανικόβλητη, επειδή ακριβώς έσπειρε ανέμους, φοβάται τις θύελλες που έρχονται», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Υπάρχει όμως κάποιος Έλληνας που δεν πιστεύει ότι ο διχασμός έγινε με σχέδιο, ώστε να επιφέρει αναταραχή, προκειμένου να επιβληθούν νέες αυταρχικές επιλογές;».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «οι απαντήσεις κρύβονται μόνο στο μυαλό του πρωθυπουργού που πέτυχε το ακατόρθωτο: Οι εθνικές εορτές και παρελάσεις που είναι για την ομοψυχία των Ελλήνων, να γίνουν αντικείμενο διχασμού» και ότι «έχουμε δυστυχώς μία κυβέρνηση καθαρά διχαστική και επικίνδυνη».

Κυριάκος Βελόπουλος

