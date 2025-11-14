MENOY

Βαξεβάνης για τη δικαίωση του οίκου Gutenberg: Ο Τσίπρας ξέρει που μένω, ας στείλει να με συλλάβουν

Φωτογραφία: INTIME
THESTIVAL TEAM

Για την πρώτη απόφαση προληπτικής λογοκρισίας στην Ελλάδα που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του εκδοτικού οίκου Gutenberg κάνει λόγο ο Κώστας Βαξεβάνης μετά την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του για την δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

Με ανάρτησή του αναφέρει πως «κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει δια του εκδοτικού του, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας», ενώ καλεί τον κ. Τσίπρα να στείλει να τον συλλάβουν, καθώς όπως λέει «δεν μπορώ να λειτουργήσω ενάντια στη δημοσιογραφία και το Σύνταγμα».

«Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα . Κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει δια του εκδοτικού του, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας. Πρέπει να κατεβάσουμε το άρθρο, να απέχουμε από μελλοντικές δημοσιεύεις αποσπασμάτων του βιβλίου μέχρι να πάει στα βιβλιοπωλεία και να συμμορφωθούμε προς όλας τας υποδείξεις. Διαφορετικά θα συλληφθώ και θα πληρώνω πρόστιμο 1.500 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω ενάντια στη δημοσιογραφία και το Σύνταγμα. Ο Τσίπρας ξέρει καλά πού μένω. Ας στείλει να με συλλάβουν», γράφει αναλυτικά.  

