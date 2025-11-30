Τσουκαλάς: Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες γνωρίζουν ποιος έχει την ευθύνη

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολίασε με δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπροσώπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να “βγει από πάνω” σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο».

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν ανέφερε «ούτε λέξη για την παταγώδη αποτυχία της επταετούς διακυβέρνησης του στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένας στους πέντε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 60%. Επτά χαμένα χρόνια κατά τα οποία τα δικαιώματα των εργαζόμενων συρρικνώθηκαν και οι πραγματικοί μισθοί έμειναν καθηλωμένοι μπροστά στο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας».

Πρόσθεσε πώς προσπαθεί να οικειοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, την οποία η κυβέρνηση του πολέμησε συνειδητά και προσπάθησε να καθυστερήσει.

«Ακόμα και την εθνική εξαίρεση της αδυναμίας καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, την παρουσιάζει ως νέα αρχή, λες και αυτό το φιάσκο προέκυψε από “φυσικό φαινόμενο”. Σαν να μην ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφερε τα σημερινά αποτελέσματα που καταδικάζουν τον πρωτογενή τομέα σε υστέρηση και υπονομεύουν την καθημερινότητα των αγροτών. Αμετανόητος πιστεύει πως με την προπαγάνδα θα κρύψει τις ευθύνες», τόνισε ο κ, Τσουκαλάς και υπογράμμισε: «Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες μας γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι ιθαγενείς να τους μοιράζει καθρεφτάκια η κυβέρνηση».

Έντονες ήταν οι επικρίσεις του για την οικονομική και δημοσιονομική πορεία, για την οποία σχολίασε: «Την ώρα που επιμένει να μιλά για success story στην οικονομία, τα δικά της επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια: η ανάπτυξη της χώρας θα επιβραδυνθεί απότομα μόλις λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027 και μόλις στο 1,3% το 2029».