Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση αύξησε δραματικά την επιβάρυνση της έμμεσης φορολογίας με αποτέλεσμα το 20% των πολιτών να ζει καλύτερα και το 80% το ίδιο ή πολύ χειρότερα

Το ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι περήφανη, «που μετά από επτά χρόνια, όπου εισέρρευσε πάρα πολύ χρήμα στην ελληνική οικονομία, ανέβηκε η αγοραστική δύναμη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μόνο 3%», έθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική παρουσία του στο Mega, σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική της. Παράλληλα έκανε λόγο για «παταγώδη αποτυχία» την οποία «ο πρωθυπουργός μάς παρουσιάζει ως οικονομικό θαύμα».

«Έχετε ξαναδεί σε χώρα να είναι τρίτη σε αύξηση του ΑΕΠ και τελευταία στην αγοραστική δύναμη; Ο Πρωθυπουργός έλεγε το 2019 ότι όσο παράγεται πλούτος, θα ανεβαίνουν και οι μισθοί. Εδώ γίνεται τελικά το ανάποδο. Η χώρα μπήκε σε μια τροχιά ελατηριακής και υποτυπώδους αύξησης της ανάπτυξης και οι μισθοί έμειναν καθηλωμένοι. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών είναι το ίδιο με το 2019», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Σημείωσε ότι «βλέπουμε τα φορολογικά έσοδα να έχουν ανέβει 42% την τελευταία πενταετία. Το 68% της αύξησης αφορά αύξηση εσόδων από έμμεση φορολογία». Κατόπιν αυτού σχολίασε ότι «δεν είναι μια κυβέρνηση που μειώνει τους φόρους, είναι μια κυβέρνηση η οποία αύξησε τους φόρους και πάρα πολύ και βλέπουμε μια κοινωνία που σε ποσοστό της τάξεως του 20% ζει καλύτερα και ένα 80% ζει το ίδιο ή χειρότερα».

Επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του κόμματος που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε μεταξύ άλλων ότι «στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας, 13ο μισθό, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προστασία της πρώτης κατοικίας και μέτρα για τους servicers, 120 δόσεις να ανασάνει αγορά, αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προκαλεί ασφυξία στην αγορά» και πρόσθεσε ότι χρειάζεται άλλο μείγμα πολιτικής. Είπε ότι την ίδια ώρα, «στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης είμαστε ουραγοί και στη γραφειοκρατία από δεύτεροι στην Ευρώπη πήγαμε πρώτοι».

Κληθείς να τοποθετηθεί επί του πολιτικού σκηνικού, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «το ζήτημα είναι να δούμε πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα γίνει με ένα κόμμα Τσίπρα, είναι δεδομένο». Ανέφερε ότι «στο γκάλοπ της GPO φαίνεται πως το ποσοστό που δεν υπάρχει πιθανότητα να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό ανέρχεται στο 81%. Η δυνητική ψήφος είναι στο 18,5% ενώ στο ΠΑΣΟΚ είναι πάνω από 30». Πρόσθεσε ότι «δημοσκοπικά, φαίνεται πως η έλευση ενός κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό δημιουργεί συνθήκες συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας» και τόνισε πως «όποιος θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία, είναι φανερό ότι εναλλακτική λύση είναι το ΠΑΣΟΚ». «Σε αυτήν τη μέτρηση, η απάντηση του ποιον φοβάται η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ καθαρή», σχολίασε. Τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομο και εμείς απευθύνουμε προσκλητήριο στον κόσμο να έρθει και να στηρίξει το ψηφοδέλτιό μας».

Ως προς το ενδεχόμενο συγκλίσεων με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε πως «είναι άλλο πράγμα ο διάλογος και άλλο πράγμα η συμπόρευση». Είπε ότι «η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι αν ένα κόμμα μπορεί πραγματικά να απειλήσει και σε δυνητική ψήφο και σε εκτίμηση της κοινωνίας με εναλλακτική λύση και δεν συσπειρώνει τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα, προφανώς, η λύση δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα το οποίο δεν παίρνει ούτε μία ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ένα κόμμα το οποίο παίρνει ψήφους της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «εδώ και δύο μέρες έχει βγει μια αποκάλυψη από τη δίκη για το Predator, ότι ένας μάρτυρας είπε ότι τον προετοίμασαν στην Εξεταστική για τις ερωτήσεις που θα του κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» και «δεν έχει βρει η κυβέρνηση ένα σχόλιο να κάνει». «Στην ουσία στήθηκε μια μαρτυρία και καθοδηγήθηκε από ανθρώπους του Μαξίμου», υποστήριξε.