Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης – Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρηση του

Την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρωθυπουργού σχολίασε ο Κώστα Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Τσουκαλάς σε δήλωση του ανέφερε ότι «ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ.

Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις”, στο στόμα του πρωθυπουργού:

-Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.

-Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.

-Που κομματικά στελέχη του, όπως ο “Φραπές” και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar».

«Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”. Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς.

Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του και την ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».