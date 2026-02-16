Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Προφανώς αγχώθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη “Βιολάντα” και σπεύδει να ανασκευάσει

«Προφανώς, ο κ. Μαρινάκης αγχώθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση του πολύνεκρου εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο “Βιολάντα” και σπεύδει να ανασκευάσει την άστοχη δήλωσή του. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ανοίγει εκ νέου το εν λόγω ζήτημα, 18 μέρες μετά την επίμαχη συνέντευξή του, ενώ ως τώρα ήταν άφωνος;», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι ο κ. Μαρινάκης «παρέλειψε όμως να διαβάσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το επίμαχο απόσπασμα των δηλώσεών του».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ειδικότερα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «στο 2ο λεπτό της συνέντευξης του στην εκπομπή “Αταίριαστοι” την 28η Ιανουαρίου, ερωτάται από τους δημοσιογράφους αν έχει κάνει το κράτος τους ελέγχους που έπρεπε να έχει κάνει και απαντά: “Φαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα με βάση τα πρώτα στοιχεία -και θα βγάλει και τα επίσημα δεδομένα η επιθεώρηση εργασίας που είναι μια ανεξάρτητη αρχή- , το τραγικό αυτό δυστύχημα δεν ακουμπά θέματα εργασίας δηλαδή δεν φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργασίας, εργατικών νόμων”».

Κατόπιν αυτών ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά «για ποιο λόγο ο κ. Μαρινάκης έσπευσε, πριν η επιθεώρηση εργασίας αποφανθεί, να εκφράσει την άποψη ότι δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι;», για να τονίσει ότι «η υποχρέωση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας είναι κορυφαίο μέρος της εργατικής νομοθεσίας».

«Ας πει πως έκανε λάθος, ότι μπορεί να βιάστηκε, ότι χρησιμοποίησε λανθασμένη διατύπωση. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και συγχωρούνται. Γιατί προσπαθεί πάλι επιστρατεύοντας την προπαγάνδα να βγει και από πάνω; Και γιατί τώρα, 18 μέρες μετά;», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.