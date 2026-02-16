MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Προφανώς αγχώθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη “Βιολάντα” και σπεύδει να ανασκευάσει

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Προφανώς, ο κ. Μαρινάκης αγχώθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση του πολύνεκρου εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο “Βιολάντα” και σπεύδει να ανασκευάσει την άστοχη δήλωσή του. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ανοίγει εκ νέου το εν λόγω ζήτημα, 18 μέρες μετά την επίμαχη συνέντευξή του, ενώ ως τώρα ήταν άφωνος;», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι ο κ. Μαρινάκης «παρέλειψε όμως να διαβάσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το επίμαχο απόσπασμα των δηλώσεών του».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ειδικότερα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «στο 2ο λεπτό της συνέντευξης του στην εκπομπή “Αταίριαστοι” την 28η Ιανουαρίου, ερωτάται από τους δημοσιογράφους αν έχει κάνει το κράτος τους ελέγχους που έπρεπε να έχει κάνει και απαντά: “Φαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα με βάση τα πρώτα στοιχεία -και θα βγάλει και τα επίσημα δεδομένα η επιθεώρηση εργασίας που είναι μια ανεξάρτητη αρχή- , το τραγικό αυτό δυστύχημα δεν ακουμπά θέματα εργασίας δηλαδή δεν φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργασίας, εργατικών νόμων”».

Κατόπιν αυτών ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά «για ποιο λόγο ο κ. Μαρινάκης έσπευσε, πριν η επιθεώρηση εργασίας αποφανθεί, να εκφράσει την άποψη ότι δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι;», για να τονίσει ότι «η υποχρέωση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας είναι κορυφαίο μέρος της εργατικής νομοθεσίας».

«Ας πει πως έκανε λάθος, ότι μπορεί να βιάστηκε, ότι χρησιμοποίησε λανθασμένη διατύπωση. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και συγχωρούνται. Γιατί προσπαθεί πάλι επιστρατεύοντας την προπαγάνδα να βγει και από πάνω; Και γιατί τώρα, 18 μέρες μετά;», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

Κώστας Τσουκαλάς Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Εύη Βατίδου: “Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα με τον Κούγια, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου – Ήταν μίσος”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Νίκαια: “Δεν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση, ήταν φάρσα” λέει η μητέρα του 19χρονου που συνελήφθη μετά την καταγγελία του 17χρονου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ημαθία: Έκλεισε ο δρόμος Νάουσα – Σέλι λόγω κατολίσθησης – Δείτε φωτογραφίες

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Μακροζωία: Τι έτρωγαν 1.459 άνθρωποι που έφτασαν τα 100, σύμφωνα με 20ετή μελέτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Συναγερμός για 55χρονο που έφυγε από τη Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη και εξαφανίστηκε

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Αυτά είναι όλα τα ονόματα που αναφέρονται στα έγγραφα Έπσταϊν – Ανάμεσά τους οι Κιμ Καρντάσιαν, Beyonce και Ντε Νίρο