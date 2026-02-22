MENOY

Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok από την επίσκεψή του στο Καταντζάρο της Ιταλίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με ένα βίντεο στο TikTok, υπό τον τίτλο «Κάτω Ιταλία twelve points», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο της Ιταλίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε εκεί, με αφορμή το φεστιβάλ μουσικής «Ήχοι της Magna Graecia», στο οποίο συγκροτήματα σολίστ και χορωδίες από την Ελλάδα και την Ιταλία έδωσαν «ένα μοναδικό ρεσιτάλ».

Στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «συνάντηση της κοινής μας ιστορίας και της κοινής μας κληρονομιάς».

«Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός. Τα παιδιά μας και ο πολιτισμός μας είναι το μέλλον μας», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης

