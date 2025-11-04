MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την νέα πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ δέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η διπλωμάτης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, έγινε δεκτή το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, η συνάντηση μεταξύ της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Γιώργου Γεραπετρίτη, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 14:00, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων της νέας εκπροσώπου των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Νωρίτερα, η κ. Γκιλφόιλ είχε παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Τασούλας είχε επίσης υποδεχθεί νωρίτερα την πρέσβη της Νορβηγίας, Χάριετ Μπεργκ, και την πρέσβη του Καναδά, Σόνια Θίσεν.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της θητείας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, σε μια περίοδο στενής ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Γιώργος Γεραπετρίτης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

