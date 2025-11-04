Την νέα πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ δέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης – Δείτε εικόνες

Η διπλωμάτης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, έγινε δεκτή το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, η συνάντηση μεταξύ της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Γιώργου Γεραπετρίτη, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 14:00, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων της νέας εκπροσώπου των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Νωρίτερα, η κ. Γκιλφόιλ είχε παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Τασούλας είχε επίσης υποδεχθεί νωρίτερα την πρέσβη της Νορβηγίας, Χάριετ Μπεργκ, και την πρέσβη του Καναδά, Σόνια Θίσεν.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της θητείας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, σε μια περίοδο στενής ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της περιφερειακής σταθερότητας.