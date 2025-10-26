Τιμή και δόξα στον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης- Τα μηνύματα των Προέδρων Ελλάδας και Κύπρου

Στην σημαντικότητα της διπλής γιορτής της Θεσσαλονίκης, της απελευθέρωσης της πριν από 113 χρόνια και του Πολιούχου της Αγίου Δημητρίου, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας αμέσως μετά το τέλος της δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Τη σημερινή μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βαρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον μέγα της Θεσσαλονίκης φρουρών, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος, είναι ο Άγιος ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη. Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912 οπότε και υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίμ Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, αντισυνταγματάρχη Δούσμανη και λοχαγό Μεταξά.

Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και στου στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις. Και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τιμούμε την απελευθέρωση της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό, χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή την νίκη. Και να ξέρετε αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός, αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη» είπε ο κ. Τασούλας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κυριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην Κύπρο μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει 51 χρόνια μετά υπό τουρκική κατοχή καθώς και στους κοινούς αγώνες της Ελλάδος και της Κύπρου για την επανένωση της.

«Αποτελεί ύψιστη τιμή να εκπροσωπώ τον κυπριακό ελληνισμό, να εκπροσωπώ τον κυπριακό λαό στην επίσημη δοξολογία για τον Άγιο Δημήτριο, στην επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης της. Σε μια τέτοια σημαντική μέρα αποφασίσαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, για να τιμήσουμε και τον πολιούχο άγιο της πόλης, αλλά και για να τιμήσουμε τη Θεσσαλονίκη, να τιμήσουμε την Μακεδονία, θα κάνουμε τα εγκαίνια της πρώτης έδρας κυπριακών σπουδών εκτός Κύπρου, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μας ενώνουν κοινοί αγώνες. Η πλειοψηφία των Κυπρίων που έπεσαν εκτός Κύπρου ήταν εδώ, στα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας, μας ενώνουν κοινές επιδιώξεις, κοινοί στόχοι και μέσα από ένα, συνεχή συντονισμό εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας, με ύψιστο στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής. 51 χρόνια μετά τα εδάφη της Κύπρου, εδάφη ενός σημαντικού μέρους του ελληνισμού, συνεχίζουν να είναι υπό κατοχή, καθώς συνεχίζεται αυτή η παράνομη κατάσταση πραγμάτων. Δεν έχουμε άλλη επιλογή Κύπρος και Ελλάδα να πράξουμε το παν, για να επανενώσουμε την πατρίδα μας» είπε.

Στους αγώνες για την ελευθερία και στην υποχρέωση που έχουμε να τη διατηρήσουμε αναφέρθηκε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γκιουλεκας.

«Γιορτάζει σήμερα η Θεσσαλονίκη, γιορτάζει η Μακεδονία μας, γιορτάζει ολόκληρη Ελλάδα. Γιορτάζει ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος, γιορτάζουμε όμως και τη λευτεριά μας, μια λευτεριά πληρώθηκε πολύ ακριβά, με πολύ αίμα, θυσίες, με πολλούς αγώνες και δεν μας χαρίστηκε. Μια λευτεριά που δεν είναι απλώς δικαίωμα που μας κληροδότησαν εκείνοι που αγωνίστηκαν, είναι κυρίως υποχρέωσή μας να τη διατηρήσουμε κι εμείς και να την περάσουμε στις επόμενες γενιές. Και αυτό κάνει σήμερα η Ελλάδα: ατσαλώνει την ειρήνη της, ατσσαλώνει την ειρήνη της, αναβαθμίζει τις ένοπλες δυνάμεις σε μια ταραγμένη περίοδο και σε μια ταραγμένη περιοχή, για να μπορεί να είναι στην απόλυτη θέση να διασφαλίζει την εθνική της κυριαρχία, να εξασφαλίζει την ευημερία των πολιτών» τόνισε ο υφυπουργός.

Φωτογραφία: Intime

Τον πρόεδρο της Βουλής εκπροσώπησε ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, Διαμαντής Γκολιδακης που δήλωσε ότι «113 χρόνια μετά από την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό, τιμούμε και σεβόμαστε την μνήμη των ηρώων οι οποίοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, ώστε να στεκόμαστε τώρα εδώ ελεύθεροι. Αυτή η μέρα είναι και μια συμβολική μέρα. Συμβολίζει τη δύναμη, την ενότητα και την πίστη αυτής της πόλης. Χρέος μας είναι σε όλους τους Έλληνες με ενότητα και αγώνα να διαφυλάττουμε αυτά τα ιερά και τα όσια, τα οποία μας παραδόθηκαν ως παρακαταθήκη».

Φωτογραφία: Intime

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έκανε αναφορά στην έμπνευση που διασπερνουν οι αγώνες για την ελευθερία.

«Αυτές οι μέρες μάς γεμίζουν ταυτόχρονα έμπνευση αλλά και ευθύνη. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες η πρώτη μας ευθύνη είναι η ειρήνη, για να μην κυριαρχήσει ο νόμος του ισχυρού. Για την πατρίδα μας ισχυρή δημοκρατία, η δικαιοσύνη χωρίς διακρίσεις αλλά και χωρίς ανισότητες, για να μπορούν οι νέοι και οι νέες της χώρας μας να έχουν προκοπή και μέλλον εδώ στον τόπο μας. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη μας η ευθύνη μας επίσης μεγαλώνει. Για να είναι πραγματικά μητρόπολη των Βαλκανίων, για να έχει δυνατές υποδομές, για να στηριχτεί στην επιστήμη της -τιμούμε και τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- υποστηρίζουμε την ενίσχυση όλων των δομών της δημόσιας παιδείας, αλλά ταυτόχρονα να στηριχτούμε σε ανθρώπους επιστήμης, της διανόησης, της τέχνης και του πολιτισμού, για να έχει και η Θεσσαλονίκη συμμετοχή σε μια Ελλάδα προοδευτική» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός αναφέρθηκε στον αγώνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης τονίζοντας ότι «Σήμερα θέλουμε την ευλογία του Αγίου για να ομολογούμε την πίστη μας στο Χριστό, για να αντιμετωπίζουμε τους σύγχρονους Λυαίους και κυρίως το υπερφίαλο κράτους. Ταυτόχρονα 26 Οκτωβρίου του 1912 ο ένδοξος ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Θεσσαλονίκη και υψώνει τη γαλανόλευκη σημαία στον Λευκό Πύργο και ταυτόχρονα διατρανώνει όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική και κάποια στιγμή αυτός ο λεκές της ιστορίας πρέπει να φύγει από πάνω μας».

Η βουλευτής Ρανια Θρασκιά εκπροσώπησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλακη. «Διπλή γιορτή σήμερα για τη Θεσσαλονίκη μας, 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, από τον οθωμανικό ζυγό και ο εορτασμός του προστάτη -Πολιούχου της, του Αγίου Δημητρίου. Για να διασφαλίσουμε μία πατρίδα που θα βαδίσει σε ένα δρόμο ανεξαρτησίας, ειρήνης και σταθερότητας. Για να διασφαλίσουμε την ευημερία των πολιτών και τον δρόμο προς τη δικαιοσύνη, σε μία εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη χώρα μας», δήλωσε.

«Η 26η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας για όλους τους Θεσσαλονικείς. Η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες τιμά τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Δημήτριο, την απελευθέρωσή της και την εθνική επέτειο του ‘Όχι’. Τρεις κορυφαίους σταθμούς, που συμπυκνώνουν την πίστη και τις αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε πάντοτε πόλη – σύμβολο, με βαριά ιστορία και μεγάλη προσφορά. Από το παράδειγμα των προγόνων μας αντλούμε δύναμη και έμπνευση, για να συνεχίσουμε με ενότητα και αποφασιστικότητα την προσπάθεια για μια ακόμη πιο δυναμική Θεσσαλονίκη, με σεβασμό στην ιστορία και πίστη στις δυνατότητες των ανθρώπων της. Χρόνια Πολλά στη Θεσσαλονίκη μας! Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους τους Θεσσαλονικείς!» δήλωσε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Φωτογραφία: Intime

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η σημερινή ημέρα ενώνει την πίστη και την ιστορία και πρόσθεσε ότι «Σε αυτόν τον τόπο ξυπνούσαν πάντα ιδέες και πρωτοβουλίες που άνοιγαν δρόμους και η Ευρώπη σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, πόλεις με όραμα και ψυχή, πόλεις που συνδέουν την ιστορία με το μέλλον. Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε μια Ευρώπη που αλλάζει».

Τέλος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι σήμερα τιμούμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για να ελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη.

«Είναι μια μεγάλη μέρα η σημερινή για την πόλη μας, εθνική και θρησκευτική γιορτή. 113 χρόνια μετά τιμούμε σήμερα όσους έδωσαν τη ζωή τους για να το ελευθερωθεί η πόλη. Είναι χρέος μας να δυναμώσουμε τη φωνή της πόλης, να διεκδικήσουμε μέσα απ’ τη δουλειά μας μια πόλη ζωντανή, καινοτόμα αλλά κυρίως ανθρώπινη» είπε.